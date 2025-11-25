SHOW

Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

Músicos vão se apresentar no festival no dia 7 de setembro do ano que vem



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:29

Gilberto Gil e Elton John Crédito: Giovanni Bianco/Divulgação e Dave Benett/Reprodução/Instagram

Gilberto Gil e Elton John estão confirmados no Palco Mundo do Rock in Rio 2026. O cantor e compositor britânico e o artista baiano vão se apresentar no dia 7 de setembro no festival. As novidades foram anunciadas pelo empresário Roberto Medina, criador do evento, e sua equipe na manhã desta terça-feira (25).

Medina afirmou que os headliners de três dias farão apresentações exclusivas no festival, sem shows em outras cidades. A próxima edição do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao lado do prefeito da cidade, Eduardo Paes, o empresário assegurou que não pode adiantar os nomes dos três, mas que, devido a seu tamanho no cenário musical, "não vai ter lugar para se hospedar no Rio".

A Bossa Nova é o ritmo carioca a ser especialmente homenageado nesta edição do festival. A cantora Wanda Sá, uma das expoentes do movimento musical, cantou Samba do Avião (Tom Jobim) Chega de Saudade (Vinicius de Moraes e Tom Jobim), O barquinho (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli) e Wave (Tom Jobim) no evento realizado na manha desta terça-feira, no Pão de Açúcar, para o anúncio das primeiras atrações confirmadas.

O Palco Mundo, o principal do festival, cresceu e estará com 104 metros de largura por 31, 5 de comprimento. "Este ano o evento está inspirado na paz", afirmou Roberto Medina. "A música une os diferentes e o Brasil precisa disso, o mundo precisa disso".

Os primeiros ingressos começam a ser vendidos em 9 de dezembro às 19h, na plataforma Ticket Master, o Rock in Rio Card, aquele ingresso que garante sua presença no festival mas pelo qual você só precisa escolher as atrações a que vai assistir mais à frente.