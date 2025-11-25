SAMBA DA VEVETA

Ivete Sangalo entrega spoilers e confirma convidados especiais no 'Ivete Clareou' em Salvador

Show chega ao Wet em 30 de novembro com palco 360°, setores Arena e Open Bar, e participações de ícones do pagode baiano

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:55

Ivete antecipa convidados e esquenta público para o “Clareou” em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram/@rafamattei

A contagem regressiva já começou. Ivete Sangalo prepara seu retorno triunfal aos palcos de Salvador com o “Ivete Clareou”, que desembarca no Wet Eventos no dia 30 de novembro. E, para aumentar a expectativa, a cantora soltou spoilers do line-up local em um vídeo que movimentou as redes sociais. Entre os nomes já confirmados estão É o Tchan, Psirico e Xanddy, um trio que reforça o clima de festa baiana que a artista promete entregar.

Os ingressos seguem à venda na plataforma Ingresse, e quem doar 1 kg de alimento não perecível no dia do show garante desconto na compra. A Salvador Produções detalha que o evento terá dois setores: Arena, com estrutura de bares e banheiros, e Open Bar, com bebidas liberadas. O espetáculo será apresentado em palco 360°, formato que, segundo Ivete, deixa público e artista ainda mais conectados.

Em entrevistas e publicações recentes, Ivete explicou que a turnê é um mergulho no samba e uma homenagem direta à obra de Clara Nunes. O repertório mistura inéditas, releituras e arranjos renovados. “É um espetáculo em que público, música e artista se confundem. O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos”, explicou.

O projeto estreou em outubro no Jockey Club, em São Paulo, e tem viajado por outras capitais antes de chegar à capital baiana. Para Salvador, Ivete prometeu um clima de micareta: “Os da Bahia: É o Tchan, Psirico, Xanddy… Aguarde e confie. Tome água, se hidrate”, brincou a cantora.