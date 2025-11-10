Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:15
Até o final da COP30, marcada para o dia 21 de novembro, uma parceria entre o cantor baiano Gilberto Gil e o TikTok convida os brasileiros a colaborar com o plantio de árvores em diferentes biomas do país. A partir desta segunda-feira (10), os usuários do TikTok poderão contribuir para o reflorestamento apenas postando vídeos na plataforma. Nesta campanha, o TikTok plantará até um milhão de árvores em diferentes biomas brasileiros.
Para participar, basta publicar um vídeo com o áudio original da campanha, que traz uma mensagem inspiradora na voz de Gilberto Gil e a base instrumental da música “Refloresta”. O vídeo deve mostrar como as escolhas diárias — na alimentação ou na rotina — podem contribuir para um mundo mais sustentável.
É importante incluir as hashtags #COP30 #ReflorestacomGil #IngredientePrincipal #JuntosPeloClima e #climateaction. Os criadores também podem usar um modelo de vídeo do CapCut, desenvolvido especialmente para a ação.
“Cada vídeo postado nessa campanha é um passo em direção a um futuro mais verde e sustentável. Será um grande mutirão na plataforma para promover o reflorestamento e a alimentação saudável”, afirma Handemba Mutana, diretor de Responsabilidade Social do TikTok no Brasil.
A colaboração com Gilberto Gil começou em 2021, marcando o início de um compromisso de longa data do TikTok com a restauração de áreas devastadas. A primeira ação, lançada junto com a música “Refloresta”, resultou no plantio de 40 mil árvores, em parceria com o Instituto Terra.
Desde então, a plataforma ampliou seus esforços com iniciativas como #ReflorestaAmazônia,em parceria com o Idesam e Gaby Amarantos, que plantou 20 mil árvores, e a campanha #UmaSóTerra, que se tornou a maior campanha ambiental de engajamento da plataforma, com 140 mil vídeos e 1,2 bilhão de visualizações. Em 2023, o TikTok realizou o plantio de 100 mil árvores na Amazônia. Ao longo dos últimos quatro anos, já foram plantadas 247 mil árvores.