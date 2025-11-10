PREPARA O GUARDA-CHUVA

Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão

Tempo deve permanecer chuvoso até quinta-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:55

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A partir desta terça-feira (11), uma nova frente fria deve deixar o tempo instável em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), são esperadas chuvas de moderadas a fortes, além de rajadas de vento que podem atingir velocidade de até 38 km/h.

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Em outubro, Salvador já havia passado por dias de chuva e ventos fortes, chegaram a registrar 75 km/h, de acordo com a Defesa Civil. A ventania foi tão forte que causou transtornos em diferentes pontos da cidade, com casos de quedas de árvores e interrupção do serviço de energia.

Confira a previsão

Nesta terça, o tempo será chuvoso, com 90% de chance de chuva. A temperatura varia entre 22 °C e 26 °C, com ventos fortes de até 38 km/h. Na quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade continua em 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam a, no máximo, 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para 20% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.