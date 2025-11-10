Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão

Tempo deve permanecer chuvoso até quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:55

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A partir desta terça-feira (11), uma nova frente fria deve deixar o tempo instável em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), são esperadas chuvas de moderadas a fortes, além de rajadas de vento que podem atingir velocidade de até 38 km/h.

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Em outubro, Salvador já havia passado por dias de chuva e ventos fortes, chegaram a registrar 75 km/h, de acordo com a Defesa Civil. A ventania foi tão forte que causou transtornos em diferentes pontos da cidade, com casos de quedas de árvores e interrupção do serviço de energia.

Confira a previsão

Nesta terça, o tempo será chuvoso, com 90% de chance de chuva. A temperatura varia entre 22 °C e 26 °C, com ventos fortes de até 38 km/h. Na quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade continua em 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam a, no máximo, 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para 20% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.

Sábado (15) e domingo (16) serão de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.

Mais recentes

Imagem - Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia

Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia
Imagem - O que se sabe sobre a execução de vereador e assessor na Bahia

O que se sabe sobre a execução de vereador e assessor na Bahia
Imagem - Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador
01

Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Imagem - 5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)
02

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
04

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira