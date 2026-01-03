SUFOCO

Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

O jogador relatou nas redes sociais que a aeronave precisou dar meia-volta por segurança aérea; incidente ocorre em meio ao anúncio de ataques americanos e à suposta captura de Nicolás Maduro.

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:57

Osvaldo em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Premiere

O atacante Osvaldo, do Esporte Clube Vitória, passou por um susto na manhã deste sábado (3) enquanto tentava retornar ao Brasil. O voo em que o atleta estava, com origem nos Estados Unidos, foi obrigado a retornar ao aeroporto de partida após o fechamento do espaço aéreo em diversas regiões da América do Sul, provocado pela eclosão de um conflito militar em solo venezuelano.

Através de seus perfis oficiais nas redes sociais, o jogador, que estava com sua família, compartilhou a frustração e a incerteza dos passageiros. "O voo teve que voltar para os Estados Unidos. Disseram que não era seguro seguir por causa da situação na Venezuela", relatou o atleta em uma breve postagem. Osvaldo estava em período de folga e era aguardado em Salvador para a sequência das atividades de pré-temporada do Leão.

O retorno da aeronave é reflexo direto da operação militar de grande escala lançada pelos Estados Unidos contra a Venezuela nas últimas horas. Segundo comunicados oficiais do governo americano, as forças de Washington realizaram incursões que teriam resultado na captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Em resposta aos ataques, as autoridades de aviação civil emitiram alerta de risco (NOTAMs), o que levou diversas companhias aéreas a suspenderem rotas que cruzam o espaço aéreo venezuelano ou regiões vizinhas.

O Esporte Clube Vitória ainda não emitiu uma nota oficial detalhando o novo cronograma de reapresentação do jogador. No entanto, a diretoria do clube já monitora a situação de segurança dos seus atletas que realizam viagens internacionais neste início de ano. O caso de Osvaldo não é isolado; outros jogadores que atuam no Brasil, como o venezuelano José Martínez, do Corinthians, também enfrentam dificuldades logísticas devido ao bloqueio das fronteiras e à instabilidade política na região.