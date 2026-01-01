LEMBRA DELE?

Atacante que quase fechou com o Vitória é suspenso por quatro anos por caso de doping

Léo Jabá chegou a treinar no Barradão

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:37

Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

O atacante Léo Jabá, de 27 anos, que chegou a treinar no Barradão e esteve próximo de acertar com o Vitória em 2024, foi suspenso por quatro anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em um caso de doping. Revelado pelo Corinthians e atualmente vinculado ao São Bernardo, o jogador testou positivo em exame realizado após a partida contra o próprio Corinthians, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2025.

De acordo com o processo, foram identificadas no exame as substâncias norandrosterona e noretiocolanolona, classificadas como esteroides anabolizantes e consideradas violação do Código Brasileiro Antidopagem. Léo Jabá já estava afastado preventivamente desde março, e a punição agora confirmada tem validade até 16 de março de 2029, quando o atleta completará 30 anos. A decisão, no entanto, ainda cabe recurso por parte da defesa.

Na ocasião da suspensão preventiva, o São Bernardo e os representantes do jogador solicitaram a contraprova do exame e apresentaram documentos na tentativa de reverter o afastamento. Enquanto aguardava a definição do caso, Léo Jabá atuou na Kings League, competição de futebol sete com regras distintas do futebol tradicional, defendendo o Funkbol Clube. Procurados, o atleta, seus representantes e o São Bernardo não se manifestaram até a publicação desta reportagem.

Antes do episódio envolvendo o antidoping, Léo Jabá esteve muito perto de defender o Vitória. Durante a segunda janela de transferências de 2024, o atacante treinou no CT Manoel Pontes Tanajura enquanto se recuperava de uma lesão no tendão de Aquiles, utilizando as dependências do clube rubro-negro durante cerca de um mês.