Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Vitória na Copinha 2026

Os leõezinhos estão no Grupo 28, sediado em Guarulhos-SP

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:50

Elenco do Vitória Crédito: Karla Porto/EC Vitória

A temporada 2026 do futebol brasileiro começa nesta sexta-feira (2) com a abertura da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, principal vitrine das categorias de base do futebol sul-americano. Ao todo, seis partidas marcam o primeiro dia do torneio, enquanto os leõezinhos do Vitória estreiam apenas neste sábado (3).

Nesta edição, a competição mantém o formato tradicional, com 128 equipes distribuídas em 32 grupos, cada um com quatro times. Após três rodadas na fase inicial, os dois melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, disputado em jogo único até a grande final, marcada para 25 de janeiro, na Arena Pacaembu. O torneio é destinado a jogadores nascidos entre 2005 e 2010.

Caminho do Vitória

A delegação do Vitória já seguiu para Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde disputará todos os jogos da primeira fase. O Rubro-Negro está no Grupo 28, que tem como sede o Estádio Antônio Soares de Oliveira, e enfrentará Capivariano-SP, Rio Branco-ES e Associação Atlética Flamengo-SP.

Datas e horários dos jogos do Vitória:

03/01 (sábado), às 15h15 – Vitória x Capivariano-SP

06/01 (segunda), às 15h – Vitória x Rio Branco-ES

09/01 (quinta), às 15h15 – Vitória x Flamengo-SP

Elenco jovem e dividido

Para a Copinha 2026, o Vitória será representado por um elenco bastante jovem. A diretoria optou por promover parte dos atletas do sub-20 para a disputa do Campeonato Baiano, o que fez com que o grupo enviado a São Paulo fosse formado majoritariamente por jogadores do sub-17, sub-16 e até do sub-15.

“Hoje, na lista, temos jogadores nascidos em 2010, ainda no sub-15. Cerca de 50% a 60% do elenco é composto por atletas do sub-17 e sub-16, além de alguns do sub-20”, explicou o gerente de futebol da Divisão de Base, Ricardo Amadeu, na entrevista de apresentação.

O comando técnico é de Mário Henrique, treinador com ótimo retrospecto na competição. Em 2023, ele levou o Goiás até as semifinais da Copinha, sendo eliminado apenas pelo Palmeiras, que acabou campeão.

Quem pode brilhar

Entre os crias da Toca que disputarão a competição, um dos nomes com maior potencial de destaque é o do meia argentino Alejandro Almaraz, de 19 anos. Camisa 10 clássico, técnico e com qualidade nas bolas paradas, ele foi contratado por empréstimo junto ao Nueva Chicago, da Argentina, em julho do ano passado. Apesar de não ter marcado gols em suas primeiras partidas pelo sub-20, foi titular absoluto e chegou a treinar com o elenco profissional.

No ataque, quem também desponta como possível destaque é Francisco Emanoel, de 18 anos. Centroavante canhoto e de boa mobilidade, ele passou pela base do Palmeiras e marcou dez gols em 24 jogos pelo sub-20 na última temporada.

Outro nome que deve assumir papel de referência técnica é o lateral-direito Emerson Buiú. Prestes a completar 20 anos, ele é o único atleta do elenco com experiência recente no time profissional, tendo atuado em quatro partidas em 2025, entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. A Copinha surge como oportunidade para retomar ritmo após um período marcado por lesões.

O elenco ainda conta com outros nomes que podem se destacar, como o volante colombiano Nico Célis, de 18 anos, no clube desde 2023. Capaz de atuar como primeiro ou segundo homem do meio-campo, ele vai estrear na categoria sub-20. Além dele, o lateral-esquerdo Kauan Vítor, que já foi destaque nas categorias de base do Palmeiras e recebeu elogios de Rodrigo Chagas, pode despontar como uma das revelações da equipe.

Desfalques de peso

Apesar do talento disponível, o Vitória terá ausências importantes na Copinha 2026. Isso porque o clube utilizará um time alternativo no início do Campeonato Baiano, que começa no dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

Na defesa, o técnico Mário Henrique não poderá contar com o lateral-direito Paulo Roberto (20), além dos zagueiros Edenilson (20) e Kauan Coutinho (17), uma das grandes promessas da base rubro-negra. Os três já atuaram pelo time profissional e seriam titulares na Copinha, mas foram direcionados ao estadual.