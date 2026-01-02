Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rayssa Leal se emociona ao descobrir que vai ganhar mais um irmão

Mãe da skatista, Lilian Mendes anunciou a gravidez nas redes sociais e compartilhou a reação de Rayssa e do filho Arthur com a chegada do novo bebê

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:22

Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão Crédito: Reprodução/Redes sociais

A família Leal inicia 2026 com um motivo especial para comemorar. Lilian Mendes, mãe de Rayssa Leal, anunciou que está grávida e que a skatista vai ganhar mais um irmão ou irmã. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão, marcando o fim do ano da família com emoção e expectativa.

Lilian contou que descobriu a gestação no dia 23 de dezembro e descreveu o momento como um presente inesperado. “Descobri que estou gerando mais uma vidinha dentro de mim. Um presente de Natal inesperado. Mesmo desejando muito ser mãe novamente, confesso que o susto foi grande, pois não era um plano para agora”, escreveu. Ainda assim, ela afirmou ter recebido a notícia com fé: “Reconheço e acredito que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus”.

Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão

Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal e o irmão Arthur descobrindo que vão ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal abraçando a mãe após receber a notícia que vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal e a sua mãe, Lillian Mendes por Reprodução/Redes sociais
Lilian e Rayssa Leal por Redes sociais
Rayssa Leal celebrando sua formatura com a família por Reprodução/Instagram
1 de 6
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais

Para revelar a novidade aos filhos, Lilian preparou uma surpresa especial. Rayssa e Arthur, de 11 anos, receberam uma caixa com um teste de gravidez positivo e uma roupinha de bebê. A reação da skatista chamou atenção pela intuição. “Parecia que a Rayssa já adivinhava. Um dia antes de eu descobrir a gravidez, ela comentou que eu estava grávida”, relembrou a mãe.

Arthur, que sempre sonhou em ganhar um irmão, ficou surpreso no primeiro instante. “No começo, ele ficou sem reação. A gente sempre dizia que ainda não era a hora”, contou Lilian. Pouco depois, porém, o menino se empolgou com a ideia: “Depois que a ficha caiu, começou a fazer mil perguntas e criou vários planos”.

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou

Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação
Uma pista no quintal de casa. por Reprodução
Terminar a escola em Imperatriz por Reprodução/Instagram
Participar das olimpíadas por Reprodução
Medalha olímpica por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa assistiu a um desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, em 2024 por Reprodução
Participar do SLS Super Crown por Divulgação
Ter algum item da LV por Reprodução
Meu maior sonho ir ao show do João Gomes por Reprodução
Inspirar meninas por Luiza Moraes/COB
1 de 10
Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação

Emocionada, Rayssa também fez questão de celebrar publicamente a chegada do novo integrante da família. “O motivo de fechar o meu ano com chave de ouro… vou ter mais um irmão ou irmã”, escreveu a atleta em suas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento de Lilian Mendes com Wanderson Pereira e já é cercado de carinho antes mesmo de nascer.

LEIA MAIS 

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Rayssa Leal curte férias em chácara e planeja tirar CNH: 'Muito feliz com meu jambo, minhas acerolas'

De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
Imagem - Daniel Alves vira investidor de clube português após absolvição em caso de estupro

Daniel Alves vira investidor de clube português após absolvição em caso de estupro
Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026