Rayssa Leal se emociona ao descobrir que vai ganhar mais um irmão

Mãe da skatista, Lilian Mendes anunciou a gravidez nas redes sociais e compartilhou a reação de Rayssa e do filho Arthur com a chegada do novo bebê

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:22

Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão Crédito: Reprodução/Redes sociais

A família Leal inicia 2026 com um motivo especial para comemorar. Lilian Mendes, mãe de Rayssa Leal, anunciou que está grávida e que a skatista vai ganhar mais um irmão ou irmã. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão, marcando o fim do ano da família com emoção e expectativa.

Lilian contou que descobriu a gestação no dia 23 de dezembro e descreveu o momento como um presente inesperado. “Descobri que estou gerando mais uma vidinha dentro de mim. Um presente de Natal inesperado. Mesmo desejando muito ser mãe novamente, confesso que o susto foi grande, pois não era um plano para agora”, escreveu. Ainda assim, ela afirmou ter recebido a notícia com fé: “Reconheço e acredito que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus”.

Para revelar a novidade aos filhos, Lilian preparou uma surpresa especial. Rayssa e Arthur, de 11 anos, receberam uma caixa com um teste de gravidez positivo e uma roupinha de bebê. A reação da skatista chamou atenção pela intuição. “Parecia que a Rayssa já adivinhava. Um dia antes de eu descobrir a gravidez, ela comentou que eu estava grávida”, relembrou a mãe.

Arthur, que sempre sonhou em ganhar um irmão, ficou surpreso no primeiro instante. “No começo, ele ficou sem reação. A gente sempre dizia que ainda não era a hora”, contou Lilian. Pouco depois, porém, o menino se empolgou com a ideia: “Depois que a ficha caiu, começou a fazer mil perguntas e criou vários planos”.

