Rayssa Leal se emociona ao descobrir que vai ganhar mais um irmão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:22
A família Leal inicia 2026 com um motivo especial para comemorar. Lilian Mendes, mãe de Rayssa Leal, anunciou que está grávida e que a skatista vai ganhar mais um irmão ou irmã. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão, marcando o fim do ano da família com emoção e expectativa.
Lilian contou que descobriu a gestação no dia 23 de dezembro e descreveu o momento como um presente inesperado. “Descobri que estou gerando mais uma vidinha dentro de mim. Um presente de Natal inesperado. Mesmo desejando muito ser mãe novamente, confesso que o susto foi grande, pois não era um plano para agora”, escreveu. Ainda assim, ela afirmou ter recebido a notícia com fé: “Reconheço e acredito que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus”.
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão
Para revelar a novidade aos filhos, Lilian preparou uma surpresa especial. Rayssa e Arthur, de 11 anos, receberam uma caixa com um teste de gravidez positivo e uma roupinha de bebê. A reação da skatista chamou atenção pela intuição. “Parecia que a Rayssa já adivinhava. Um dia antes de eu descobrir a gravidez, ela comentou que eu estava grávida”, relembrou a mãe.
Arthur, que sempre sonhou em ganhar um irmão, ficou surpreso no primeiro instante. “No começo, ele ficou sem reação. A gente sempre dizia que ainda não era a hora”, contou Lilian. Pouco depois, porém, o menino se empolgou com a ideia: “Depois que a ficha caiu, começou a fazer mil perguntas e criou vários planos”.
10 sonhos que Rayssa Leal já realizou
Emocionada, Rayssa também fez questão de celebrar publicamente a chegada do novo integrante da família. “O motivo de fechar o meu ano com chave de ouro… vou ter mais um irmão ou irmã”, escreveu a atleta em suas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento de Lilian Mendes com Wanderson Pereira e já é cercado de carinho antes mesmo de nascer.