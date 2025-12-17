SUCESSO NO SKATE E NA SALA DE AULA

De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

Aos 17 anos, jovem skatista concluiu a escola em meio a competições de alto nível

Antes mesmo de completar 18 anos, Rayssa Leal já coleciona conquistas dentro e fora das pistas. A skatista divulgou nesta terça-feira (16) o boletim final do Ensino Médio, com notas indo de 7 a 9,5, comprovando que a dedicação ao esporte de alto rendimento não impediu o bom desempenho acadêmico.

A conclusão da etapa escolar veio acompanhada de emoção. Medalhista olímpica e bicampeã mundial, Rayssa foi escolhida para ser a oradora da turma na formatura do colégio particular onde estudou, em Imperatriz, no Maranhão - a mesma escola que frequentou desde a infância.

"Terminei a escola, estou triste, chorei horrores, chorei demais, de emoção mesmo. Eu estou desde o quarto ano na escola que eu estou, a história é muito bonita e, infelizmente, no Brasil, é um pouco difícil para os atletas que precisam viajar, dar o seu melhor e estudar também. Tem que estudar fora e no Brasil não tem aula online. Isso atrapalha um pouco a vida do atleta", refletiu Rayssa.

Prestes a completar 18 anos, em janeiro, a atleta conseguiu conciliar a rotina de estudante com a exigente agenda do skate profissional. E, mesmo com uma carreira esportiva ainda em pleno crescimento, ela já pensa nos próximos passos fora das competições.

"Pretendo prestar vestibular, sim. Está nos meus planos para o futuro, ver algo que eu possa trabalhar com a galera. Talvez ser empresária, agenciar alguns atletas… mas daqui a uns 15 anos. Ainda tenho muito skate pela frente", acrescentou, falando ao GE.

Conquistas nas pistas

Dentro das pistas, os resultados seguem impressionantes. Recentemente, Rayssa conquistou o tetracampeonato da Street League Skateboarding (SLS), a principal liga de skate street do mundo, alcançando o 27º título internacional da carreira.