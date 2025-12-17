Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Copa Intercontinental 2025: veja quanto o Flamengo pode faturar se vencer o PSG na final

Decisão será nesta quarta-feira (17), àas 14h, em Doha, no Catar

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:00

Troféu da Copa Intercontinental
Troféu da Copa Intercontinental Crédito: Fifa/Reprodução

O Flamengo está classificado para a final da Copa Intercontinental e enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Catar. Além da disputa pelo título, o duelo coloca em jogo uma premiação milionária que pode ampliar ainda mais os ganhos do clube em uma temporada financeiramente histórica.

Com a vitória por 2x0 sobre o Pyramids, do Egito, na fase anterior, o Rubro-Negro garantiu no mínimo US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões) por alcançar a final, valor destinado ao vice-campeão do torneio. Caso vença o PSG e conquiste o título intercontinental, a premiação sobe para US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões).

Flamengo

Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram
1 de 5
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores por Reprodução | Instagram

A Copa Intercontinental tem um modelo de premiação progressivo, sem pagamento por fase fixa. Se tivesse sido eliminado antes da final, o Flamengo receberia valores menores, que variam entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões, dependendo do estágio da competição. Ao avançar, o clube também conquistou o título simbólico da Copa Challenger, além de medalhas e troféu.

A campanha no Intercontinental se soma a um ano de arrecadação expressiva para o Flamengo. Somando as principais competições disputadas em 2025, o clube já ultrapassa a casa dos 400 milhões de reais em premiações. Confira os valores aproximados por torneio:

  • Copa do Mundo de Clubes: US$ 27,71 milhões (R$ 152,7 milhões)
  • CONMEBOL Libertadores: US$ 33,2 milhões (R$ 178 milhões)
  • Campeonato Brasileiro: cerca de R$ 50 milhões
  • Supercopa do Brasil: R$ 11,4 milhões
  • Copa do Brasil: R$ 5,9 milhões
  • Copa Intercontinental: US$ 4 milhões já garantidos (R$ 21,6 milhões)

LEIA MAIS 

The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Tags:

Flamengo

Mais recentes

Imagem - The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros
Imagem - Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória

Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória
Imagem - Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
01

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
03

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos