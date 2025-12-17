MUITA GRANA

Copa Intercontinental 2025: veja quanto o Flamengo pode faturar se vencer o PSG na final

Decisão será nesta quarta-feira (17), àas 14h, em Doha, no Catar

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:00

Troféu da Copa Intercontinental Crédito: Fifa/Reprodução

O Flamengo está classificado para a final da Copa Intercontinental e enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Catar. Além da disputa pelo título, o duelo coloca em jogo uma premiação milionária que pode ampliar ainda mais os ganhos do clube em uma temporada financeiramente histórica.

Com a vitória por 2x0 sobre o Pyramids, do Egito, na fase anterior, o Rubro-Negro garantiu no mínimo US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões) por alcançar a final, valor destinado ao vice-campeão do torneio. Caso vença o PSG e conquiste o título intercontinental, a premiação sobe para US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões).

A Copa Intercontinental tem um modelo de premiação progressivo, sem pagamento por fase fixa. Se tivesse sido eliminado antes da final, o Flamengo receberia valores menores, que variam entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões, dependendo do estágio da competição. Ao avançar, o clube também conquistou o título simbólico da Copa Challenger, além de medalhas e troféu.

A campanha no Intercontinental se soma a um ano de arrecadação expressiva para o Flamengo. Somando as principais competições disputadas em 2025, o clube já ultrapassa a casa dos 400 milhões de reais em premiações. Confira os valores aproximados por torneio: