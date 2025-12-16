Acesse sua conta
The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

Fifa repete resultado da Bola de Ouro, não inclui atletas do Brasil na seleção ideal e entrega Prêmios Puskás e Marta a argentinos e mexicanos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:46

Troféu do prêmio The Best, da Fifa
Troféu do prêmio The Best, da Fifa Crédito: Valeriano Di Domenico/Fifa

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram eleitos os melhores jogadores do mundo na edição 2025 do prêmio The Best, da Fifa. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, e repetiu o resultado da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football em setembro.

A premiação também evidenciou a ausência brasileira entre os destaques individuais da temporada. Nenhum atleta do país apareceu na seleção ideal da Fifa, tanto no masculino quanto no feminino. O nome mais cotado era o de Raphinha, do Barcelona, mas o ataque masculino foi formado por Lamine Yamal e o próprio Dembélé.

A única citação ao Brasil durante o evento veio com Marta, que disputou o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino — troféu que leva seu nome. No entanto, o Prêmio Marta ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle, atualmente no Orlando Pride. Já o Prêmio Puskás, no masculino, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente, desbancando Alerrandro, que concorria por marcado quando jogava pelo Vitória.

Premiação masculina:

  • Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)
  • Laterais: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Portugal)
  • Zagueiros: Willian Pacho (PSG/Equador) e Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda)
  • Meio-campistas: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
  • Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Treinador: Luis Enrique (PSG)
  • Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Independiente/Argentina)

Premiação feminina:

  • Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
  • Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Laterais: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra) e Ona Batlle (Barcelona/Espanha)
  • Zagueiras: Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra) e Irene Paredes (Barcelona/Espanha)
  • Meio-campistas: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Clàudia Pina (todas do Barcelona)
  • Atacantes: Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
  • Treinadora: Sarina Wiegman (Arsenal)
  • Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride/México)

