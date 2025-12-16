PRÊMIO DA FIFA

The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

Fifa repete resultado da Bola de Ouro, não inclui atletas do Brasil na seleção ideal e entrega Prêmios Puskás e Marta a argentinos e mexicanos



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:46

Troféu do prêmio The Best, da Fifa Crédito: Valeriano Di Domenico/Fifa

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram eleitos os melhores jogadores do mundo na edição 2025 do prêmio The Best, da Fifa. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, e repetiu o resultado da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football em setembro.

Veja todos os vencedores do Prêmio The Best masculino 1 de 10

A premiação também evidenciou a ausência brasileira entre os destaques individuais da temporada. Nenhum atleta do país apareceu na seleção ideal da Fifa, tanto no masculino quanto no feminino. O nome mais cotado era o de Raphinha, do Barcelona, mas o ataque masculino foi formado por Lamine Yamal e o próprio Dembélé.

A única citação ao Brasil durante o evento veio com Marta, que disputou o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino — troféu que leva seu nome. No entanto, o Prêmio Marta ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle, atualmente no Orlando Pride. Já o Prêmio Puskás, no masculino, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente, desbancando Alerrandro, que concorria por marcado quando jogava pelo Vitória.

Vejo os indicados a seleção ideal da temporada do Prêmio The Best 2025 1 de 4

Premiação masculina:

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG/França)

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)

Laterais: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Portugal)

Zagueiros: Willian Pacho (PSG/Equador) e Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda)

Meio-campistas: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)

Treinador: Luis Enrique (PSG)

Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Independiente/Argentina)

Premiação feminina: