The Best 2025: Dembélé e Aitana Bonmatí são eleitos os melhores do mundo em premiação sem brasileiros

Pedro Carreiro
Estadão
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:46
Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram eleitos os melhores jogadores do mundo na edição 2025 do prêmio The Best, da Fifa. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, e repetiu o resultado da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football em setembro.
A premiação também evidenciou a ausência brasileira entre os destaques individuais da temporada. Nenhum atleta do país apareceu na seleção ideal da Fifa, tanto no masculino quanto no feminino. O nome mais cotado era o de Raphinha, do Barcelona, mas o ataque masculino foi formado por Lamine Yamal e o próprio Dembélé.
A única citação ao Brasil durante o evento veio com Marta, que disputou o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino — troféu que leva seu nome. No entanto, o Prêmio Marta ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle, atualmente no Orlando Pride. Já o Prêmio Puskás, no masculino, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente, desbancando Alerrandro, que concorria por marcado quando jogava pelo Vitória.
