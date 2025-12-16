Golaço de Alerrandro pelo Vitória não vence o Prêmio Puskás 2025; veja o gol vencedor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:37
O atacante Alerrandro, ex-Vitória, ficou fora da conquista do Prêmio Puskás 2025, entregue ao autor do gol mais bonito do ano no futebol masculino. O lance indicado pela Fifa foi marcado quando o jogador ainda defendia o Leão da Barra, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Alerrandro acertou uma bicicleta da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais marcantes da última temporada do futebol brasileiro.
Apesar da beleza e plasticidade do gol, o prêmio ficou com Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina, que também marcou de bicicleta, mas de fora da área, em partida contra o Independiente Rivadavia, em maio. O vencedor foi anunciado nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, pelo ex-treinador Arsène Wenger.
Ainda na disputa masculina, o Brasil contou com outro representante: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, indicado pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund, na Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025.
A não conquista do prêmio frusta parte da torcida rubro-negra, especialmente pelo peso que Alerrandro teve com a camisa do Vitória em 2024. Ao todo, o atacante disputou 52 partidas, marcou 21 gols e distribuiu sete assistências. No Brasileirão, terminou como artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O bom desempenho chamou a atenção do mercado internacional e, após o fim do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA Moscou.
Gol marcado por Alerrandro foi indicado ao prêmio Puskas
No futebol feminino, o destaque ficou para Lizbeth Ovalle, vencedora do Prêmio Marta, concedido ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A então jogadora do Tigres, do México, balançou as redes com um toque de calcanhar após cruzamento longo, em duelo contra o Chivas Guadalajara. Ovalle deixou o clube mexicano em agosto deste ano e foi contratada pelo Orlando Pride, equipe da brasileira Marta, por 1,3 milhão de euros.
A própria Marta também voltou a concorrer ao prêmio que leva seu nome. A Rainha do futebol disputou o troféu com o gol marcado pelo Orlando Pride diante do Kansas City Current, em 17 de novembro de 2024. A cerimônia oficial do Fifa The Best acontece às 14h (de Brasília), em Doha, embora alguns vencedores tenham sido revelados antecipadamente pela entidade.