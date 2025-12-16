Acesse sua conta
Golaço de Alerrandro pelo Vitória não vence o Prêmio Puskás 2025; veja o gol vencedor

O prêmio ficou com Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:37

Alerrandro é o artilheiro do Vitória no ano, com 17 gols marcados em 2024
Alerrandro em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Alerrandro, ex-Vitória, ficou fora da conquista do Prêmio Puskás 2025, entregue ao autor do gol mais bonito do ano no futebol masculino. O lance indicado pela Fifa foi marcado quando o jogador ainda defendia o Leão da Barra, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Alerrandro acertou uma bicicleta da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais marcantes da última temporada do futebol brasileiro.

Gol de Alerrandro que foi indicado ao prêmio:

Apesar da beleza e plasticidade do gol, o prêmio ficou com Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina, que também marcou de bicicleta, mas de fora da área, em partida contra o Independiente Rivadavia, em maio. O vencedor foi anunciado nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, pelo ex-treinador Arsène Wenger.

Gol que levou o Puskás 2025: 

Ainda na disputa masculina, o Brasil contou com outro representante: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, indicado pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund, na Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025.

A não conquista do prêmio frusta parte da torcida rubro-negra, especialmente pelo peso que Alerrandro teve com a camisa do Vitória em 2024. Ao todo, o atacante disputou 52 partidas, marcou 21 gols e distribuiu sete assistências. No Brasileirão, terminou como artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O bom desempenho chamou a atenção do mercado internacional e, após o fim do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA Moscou.

Gol marcado por Alerrandro foi indicado ao prêmio Puskas

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro ganhou prêmios de artilheiro do Brasileirão e gol mais bonito da competição por Victor Ferreira/ECVitória
Alerrandro foi anunciado oficialmente pelo CSKA, da Rússia por Divulgação/CSKA
Alerrandro chegou ao 15º gol contra o Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou o gol de empate contra o Grêmio por Paula Fróes/CORREIO
Alerrandro tem 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro comemora gol contra o Fortaleza, no Barradão por Arisson Marinho/CORREIO
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no ano, com 17 gols marcados em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 16 gols pelo Vitória na atual temporada, sendo 10 pelo Brasileirão por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro abriu o placar do jogo, mas Vitória sofre virada e perde para o Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro lidera o comando do ataque rubro-negro diante do Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou o primeiro gol do Leão por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Alerrandro marca nos acréscimos e Vitória supera Fluminense dentro do Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com sete gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Revelado pelo Atlético-MG, Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada, com 12 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é o líder em participações diretas em gols do Vitória em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro é artilheiro do Vitória, com seis gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols por Victor Ferreira/EC Vitória

Prêmio Marta

No futebol feminino, o destaque ficou para Lizbeth Ovalle, vencedora do Prêmio Marta, concedido ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A então jogadora do Tigres, do México, balançou as redes com um toque de calcanhar após cruzamento longo, em duelo contra o Chivas Guadalajara. Ovalle deixou o clube mexicano em agosto deste ano e foi contratada pelo Orlando Pride, equipe da brasileira Marta, por 1,3 milhão de euros.

Gol que levou o Prêmio Marta 2025: 

A própria Marta também voltou a concorrer ao prêmio que leva seu nome. A Rainha do futebol disputou o troféu com o gol marcado pelo Orlando Pride diante do Kansas City Current, em 17 de novembro de 2024. A cerimônia oficial do Fifa The Best acontece às 14h (de Brasília), em Doha, embora alguns vencedores tenham sido revelados antecipadamente pela entidade.

