UMA PINTURA!

Golaço de Alerrandro pelo Vitória não vence o Prêmio Puskás 2025; veja o gol vencedor

O prêmio ficou com Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:37

Alerrandro em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Alerrandro, ex-Vitória, ficou fora da conquista do Prêmio Puskás 2025, entregue ao autor do gol mais bonito do ano no futebol masculino. O lance indicado pela Fifa foi marcado quando o jogador ainda defendia o Leão da Barra, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Alerrandro acertou uma bicicleta da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais marcantes da última temporada do futebol brasileiro.

Gol de Alerrandro que foi indicado ao prêmio:

?O GOL DE BICICLETA DO ALERRANDRO ESTÁ CONCORRENDO AO PRÊMIO PUSKAS



ENTREGUEM O PRÊMIOpic.twitter.com/lr5nPMZ9GH — debate y debate (@debateydebate) November 13, 2025

Apesar da beleza e plasticidade do gol, o prêmio ficou com Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina, que também marcou de bicicleta, mas de fora da área, em partida contra o Independiente Rivadavia, em maio. O vencedor foi anunciado nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, pelo ex-treinador Arsène Wenger.

Gol que levou o Puskás 2025:

Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año ?



¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo ? pic.twitter.com/7hQ0HlKivm — C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025

Ainda na disputa masculina, o Brasil contou com outro representante: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, indicado pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund, na Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025.

A não conquista do prêmio frusta parte da torcida rubro-negra, especialmente pelo peso que Alerrandro teve com a camisa do Vitória em 2024. Ao todo, o atacante disputou 52 partidas, marcou 21 gols e distribuiu sete assistências. No Brasileirão, terminou como artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O bom desempenho chamou a atenção do mercado internacional e, após o fim do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA Moscou.

Prêmio Marta

No futebol feminino, o destaque ficou para Lizbeth Ovalle, vencedora do Prêmio Marta, concedido ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A então jogadora do Tigres, do México, balançou as redes com um toque de calcanhar após cruzamento longo, em duelo contra o Chivas Guadalajara. Ovalle deixou o clube mexicano em agosto deste ano e foi contratada pelo Orlando Pride, equipe da brasileira Marta, por 1,3 milhão de euros.



Gol que levou o Prêmio Marta 2025:

?



Lizbeth Ovalle ganó el Premio Marta de la FIFA, al mejor gol del 2025 ?



pic.twitter.com/7VHtldDUow — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 16, 2025