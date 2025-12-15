LEMBRA DELE?

Ex-Vitória fica livre no mercado após passagem pelo futebol japonês

Val Soares está sem clubes após ficar oito meses no Ventforet Kofu

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:52

Val Soares Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O meia Val Soares está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Ventforet Kofu, do Japão, clube pelo qual atuou por pouco mais de oito meses. A experiência marcou a segunda passagem internacional do jogador, que anteriormente havia defendido o Marítimo, de Portugal.

Val chegou ao futebol japonês em abril, logo após rescindir contrato com o Vitória, onde disputou quatro partidas e contribuiu com uma assistência no início de 2025. Pelo Ventforet Kofu, o meia entrou em campo 20 vezes, entre jogos da segunda divisão japonesa e da Copa do Imperador. Para Val Soares, o carinho recebido durante o tempo no Japão foi algo inesquecível.

“Sabe quando chega a proposta e você sabe que tem que ir, que vai ser importante para você. Foi exatamente assim aqui no Japão. Todos do Ventforet Kofu me trataram bem demais, tiveram um carinho gigantesco com minha família, nos trataram com um respeito fenomenal, inclusive agora nas tratativas para encerrar o contrato, deixando a porta aberta. Foi um período inesquecível”, afirmou.

Val Soares 1 de 9

De volta ao Brasil, Val Soares mantém a preparação física enquanto avalia os próximos passos da carreira e não descarta uma continuidade no futebol japonês.

“Acho que o mais importante foi sair pela porta da frente, podendo voltar no futuro. O Japão realmente me impressionou, tudo que a minha família pode viver, o carinho que fomos cuidados sempre pelo clube, pelo torcedor também. Existe a chance de seguirmos no futebol japonês, vamos ver. Com certeza é um país que me mostrou coisas grandiosas sobre futebol e sobre a vida”, completou.