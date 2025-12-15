Ex-Bahia assina com o Confiança após dois acessos seguidos na Série C

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:24
Pensando na disputa da Série C em 2026, o Confiança contratou o volante Bruno Silva, nome experiente do futebol brasileiro com passagem pelo Bahia. O jogador, de 39 anos, chega ao Dragão após conquistar dois acessos consecutivos na Série C, defendendo Remo, em 2024, e São Bernardo, em 2025.
Com passagem pelo Bahia entre 2009 e 2010, Bruno Silva disputou 35 partidas pelo clube baiano e marcou um gol. Ao longo da carreira, acumulou experiências na elite do futebol nacional por equipes como Botafogo, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Fluminense, Internacional, Avaí e Ponte Preta.
Bruno Silva
O auge técnico do volante ocorreu em 2017, quando se destacou pelo Botafogo, foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro e ajudou o clube a alcançar as quartas de final da Copa Libertadores. No ano seguinte, atuando pelo Cruzeiro, conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.
Mais recentemente, além do acesso com o São Bernardo, Bruno Silva também defendeu o Rio Branco-ES, onde participou da campanha do título do Campeonato Capixaba, inclusive marcando um dos gols da final contra o Porto Vitória. Somando as passagens por Rio Branco e São Bernardo, o volante entrou em campo 38 vezes e marcou três gols em 2025.