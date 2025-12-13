Bahia acerta renovação de Everton Ribeiro até 2026 e mantém seu principal líder

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:58
O Bahia garantiu a permanência de um de seus principais líderes para as próximas temporadas. O meio-campista Everton Ribeiro renovou contrato com o clube e seguirá vestindo a camisa tricolor até dezembro de 2026.
O vínculo anterior do jogador se encerrava ao fim desta temporada, mas a diretoria optou por estender a permanência do camisa 10, contratado em janeiro de 2024. Com a renovação, Everton Ribeiro entrará em seu terceiro ano consecutivo no Esquadrão.
Everton Ribeiro pelo Bahia
Capitão da equipe, o meia acumula 122 partidas pelo Bahia, com 16 assistências e nove gols marcados. Em campo, tem sido peça central na organização do time e referência técnica do elenco.
Na temporada atual, Everton Ribeiro participou das conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Além dos títulos, o jogador encerrou o ano entre os três atletas do elenco com mais passes decisivos para gols, reforçando sua importância no desempenho ofensivo da equipe.
A renovação indica a intenção do clube em manter uma base experiente para a sequência do projeto esportivo.