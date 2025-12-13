Acesse sua conta
Flamengo vence Pyramids e enfrentará PSG na decisão da Copa Intercontinental

Clube aposta na bola parada e em zagueiros decisivos para derrotar o Pyramids e avançar à final

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 17:11

Flamengo vence Pyramids Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu por 2 a 0 o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental. A partida neste sábado (13) foi disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar, diante de pouco mais de oito mil espectadores. Os gols foram marcados pelos defensores Léo Pereira e Danilo, que assumiram o protagonismo ofensivo.

Com o resultado, o Flamengo garantiu mais uma conquista simbólica ao levantar o troféu da Copa Challenger, denominação atribuída a esta etapa semifinal do torneio. Na última quarta-feira, ao eliminar o Cruz Azul, o clube já havia ficado com a taça do Derby das Américas.

A final da Copa Intercontinental colocará frente a frente Flamengo e Paris Saint-Germain, campeão europeu. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), novamente no Estádio Ahmad bin Ali, que tem sido a casa do time carioca nesta edição da competição.

