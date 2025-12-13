Acesse sua conta
Bahia termina temporada 2025 com recorde de triunfos no século 21; veja números

Tricolor conquistou um aproveitamento de 59,1% no ano

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

Willian José foi o autor dos gols do Bahia sobre o Bragantino
Bahia venceu 41 jogos em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A temporada de 2025 ficará marcada na memória do torcedor tricolor não apenas pelas taças levantadas, mas pelos números em campo. Ao encerrar o ano com 41 triunfos em 80 jogos disputados, o Bahia estabeleceu um novo recorde. Essa foi a temporada com o maior número de triunfos do clube em todo o século 21. O feito supera uma marca que persistia há 15 anos.

O ano mágico do Tricolor de Aço foi coroado com uma "tríplice coroa" moral de objetivos alcançados. Primeiro com o título do Campeonato Baiano, depois com o quinto título da Copa do Nordeste e, por fim, a boa campanha no Campeonato Brasileiro, onde terminou na 7ª posição. Este último feito garantiu, pelo segundo ano consecutivo, a vaga na Pré-Libertadores.

Para entender a dimensão do que foi realizado em 2025, é preciso olhar para o retrovisor. Até então, o "ano dourado" em termos de triunfos era 2010. Naquela temporada, o Bahia venceu 40 de 77 partidas. No entanto, há uma diferença qualitativa importante, já que o clube disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.

A atual temporada exigiu um fôlego extra do elenco, que disputou uma maratona de 80 jogos, resultando em 41 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. O ano contou com o maior volume de partidas do clube no recorte apresentado. A análise dos dados das últimas décadas também expõe uma curva de ascensão. O Bahia vinha de 34 triunfos em 2024, 27 em 2023 e 24 em 2022.

Outras temporadas chegaram perto, mas não tiveram o mesmo brilho ou contexto. Em 2007, ano da Série C, o time obteve 37 triunfos. Já no início do século, em 2001, o Bahia registrou 36 resultados positivos.

O ranking da eficiência tricolor é liderado historicamente pela temporada de 2007, que registrou um aproveitamento de 66,1%, seguido pela temporada de 2016 (63%) e pelo ano de 2001 (61,9%), que fecha o pódio. Completam a lista dos cinco melhores desempenhos os anos de 2010, com 59,7%, e 2004, com 59,2%, superando 2025 (59,1%) por décimos percentuais.

Já no quesito de invencibilidade, a temporada que detém o recorde de menos derrotas no século também é a de 2007, quando o Tricolor foi derrotado apenas nove vezes ao longo de todo o ano. Em 2025, a maratona de 80 jogos cobrou seu preço e a equipe acumulou 20 derrotas. Considerando todas as temporadas desde 2001, primeiro ano do século, a temporada de 2025 apareceria apenas na 11ª posição de ano com menos derrotas, empatada com 2009 e 2019.

Triunfos do Bahia por ano no século 21:

  • 2025 - 41
  • 2024 - 34
  • 2023 - 27
  • 2022 - 24
  • 2021 - 33
  • 2020 - 25
  • 2019 - 27
  • 2018 - 32
  • 2017 - 30
  • 2016 - 36
  • 2015 - 32
  • 2014 - 25
  • 2013 - 21
  • 2012 - 31
  • 2011 - 23
  • 2010 - 40
  • 2009 - 31
  • 2008 - 32
  • 2007 - 37
  • 2006 - 28
  • 2005 - 14
  • 2004 - 26
  • 2003 - 18
  • 2002 - 28
  • 2001 - 36

