Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto

Essa será a quarta eleição realizada com voto direto do torcedor e definirá a gestão para o triênio 2026-2028

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:27

O Barradão será palco de Vitória x Palmeiras na estreia do Brasileirão 2024
Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após terminar a temporada com a permanência na primeira divisão, o Vitória agora conta com os torcedores para definir o seu futuro para os próximos três anos. O clube rubro-negro realiza as suas eleições gerais trienais neste sábado (13) para definir os novos membros do Conselho Gestor, Deliberativo e Fiscal. A votação ocorre no estacionamento do clube, com acesso pelo Portão 18, das 9h às 19h.

O estacionamento será gratuito e aberto a partir das 8h, com acesso pela rampa da Avenida Mário Sérgio. O torcedor que irá exercer seu direito de voto precisa apresentar um documento de identificação original com foto. Assim que chegar no local de votação, o sócio passará por uma triagem no Portão 18 para conferência na lista de aptos. Em seguida, será encaminhado para uma das 15 urnas eletrônicas disponíveis em área restrita. É estritamente proibido carros de som dos candidatos no local e comercialização de bebidas alcoólicas nos estacionamentos.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Esta será a quarta eleição desde que a torcida rubro-negra conquistou o direito ao voto direto. Segundo divulgado pela instituição, 19.452 sócios estão aptos a exercer o direito de escolha, de um universo total de 30.996 sócios torcedores registrados. Para estar apto, o torcedor precisa ser maior de 18 anos, estar quite com suas obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação.

O pleito coloca frente a frente duas chapas principais para o Conselho Gestor. A Chapa 22, chamada de Leão Colossal, traz Fábio Mota como candidato à reeleição e Djalma Abreu como vice. Concorrendo com o atual gestor do Leão está a Chapa 11, nomeada Aliança Vitória SAF, encabeçada pelo deputado estadual Marcone Amaral (PSD) na presidência e Cristiano Magalhães como vice. A votação também definirá as composições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os números de votação para o Deliberativo seguem uma sequência de três números iguais, enquanto o Fiscal conta com quatro números.

LEIA MAIS

Saiba quem são os 10 jogadores do Vitória que voltam de empréstimo

Bahia e Vitória estão entre os clubes mais valorizados do Brasil nos últimos anos

Ex-Vitória projeta 2026 como referência em clube paulista: 'Alto nível desde a primeira rodada'

Fábio Mota confirma interesse do Vitória em destaque do Juventude

Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

A apuração dos votos será realizada logo após o encerramento da votação, com a presença da Comissão Eleitoral, prepostos do TRE e dos candidatos à presidência. A proclamação do resultado e a posse dos eleitos serão imediatas. O mandato terá início na data da posse, cobrindo o restante de 2025, os anos de 2026 e 2027 integralmente, estendendo-se até a primeira quinzena de dezembro de 2028.

Mais recentes

Imagem - Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians
Imagem - Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube

Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube
Imagem - Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

MAIS LIDAS

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada
01

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
02

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
03

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Imagem - Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças
04

Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças