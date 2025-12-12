FUTURO DO LEÃO

Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto

Essa será a quarta eleição realizada com voto direto do torcedor e definirá a gestão para o triênio 2026-2028

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:27

Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após terminar a temporada com a permanência na primeira divisão, o Vitória agora conta com os torcedores para definir o seu futuro para os próximos três anos. O clube rubro-negro realiza as suas eleições gerais trienais neste sábado (13) para definir os novos membros do Conselho Gestor, Deliberativo e Fiscal. A votação ocorre no estacionamento do clube, com acesso pelo Portão 18, das 9h às 19h.

O estacionamento será gratuito e aberto a partir das 8h, com acesso pela rampa da Avenida Mário Sérgio. O torcedor que irá exercer seu direito de voto precisa apresentar um documento de identificação original com foto. Assim que chegar no local de votação, o sócio passará por uma triagem no Portão 18 para conferência na lista de aptos. Em seguida, será encaminhado para uma das 15 urnas eletrônicas disponíveis em área restrita. É estritamente proibido carros de som dos candidatos no local e comercialização de bebidas alcoólicas nos estacionamentos.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro 1 de 14

Esta será a quarta eleição desde que a torcida rubro-negra conquistou o direito ao voto direto. Segundo divulgado pela instituição, 19.452 sócios estão aptos a exercer o direito de escolha, de um universo total de 30.996 sócios torcedores registrados. Para estar apto, o torcedor precisa ser maior de 18 anos, estar quite com suas obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação.

O pleito coloca frente a frente duas chapas principais para o Conselho Gestor. A Chapa 22, chamada de Leão Colossal, traz Fábio Mota como candidato à reeleição e Djalma Abreu como vice. Concorrendo com o atual gestor do Leão está a Chapa 11, nomeada Aliança Vitória SAF, encabeçada pelo deputado estadual Marcone Amaral (PSD) na presidência e Cristiano Magalhães como vice. A votação também definirá as composições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os números de votação para o Deliberativo seguem uma sequência de três números iguais, enquanto o Fiscal conta com quatro números.