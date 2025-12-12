VÃO FICAR?

Saiba quem são os 10 jogadores do Vitória que voltam de empréstimo

Direção rubro-negra vai avaliar nomes internamente antes de decidir futuro de jogadores

O Vitória terminou 2025 na primeira divisão, mas o risco de quase cair para a Série B faz o clube já traçar o planejamento com o objetivo de melhorar a campanha na próxima temporada. O Leão, inclusive, pretende reavaliar 10 nomes que foram emprestados a outras equipes. Os jogadores podem se juntar ao elenco que jogará o Campeonato Baiano.

No dia 26 de dezembro, Rodrigo Chagas comandará um elenco alternativo do Vitória de olho no Baianão. Entre meninos da base e reservas pouco aproveitados estarão aqueles que foram cedidos temporariamente a outros clubes em 2025. Os que não forem avaliados positivamente pelo técnico Jair Ventura poderão deixar a Toca do Leão novamente.

“Muitos desses atletas não jogaram com Jair. A partir de quinta-feira começamos as renovações internas para saber se encaixam ou não para 2026”, disse o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva.

Dentre aqueles que retornam a Salvador, somente o goleiro Gabriel Vasconcelos disputou a Série A. Insatisfeito com a reserva no Leão da Barra, o jogador se transferiu para o Sport, onde assumiu a titularidade e participou da campanha que terminou no rebaixamento do clube pernambucano. Com Arcanjo machucado e a continuidade de Thiago Couto em aberto, Gabriel atualmente é o candidato mais forte a goleiro titular do clube.

Na segunda divisão, o volante Léo Naldi disputou a competição por Atlético-GO e Criciúma. Foi no Tigre que o jogador conseguiu sequência, com 29 partidas completas na Série B. Companheiro de posição, Filipe Machado terminou a temporada com três assistências em sua passagem pelo Coritiba. O clube paranaense tem interesse em manter o jogador.

Um dos times que conseguiu o acesso para a Série A, a Chapecoense contou com dois jogadores emprestados pelo Vitória. O lateral esquerdo Felipe Vieira e o atacante Luís Miguel – que só atuou pelo time B –, no entanto, não se destacaram pela equipe catarinense. Esse não foi o caso do lateral Willean Lepo, que se firmou como titular do Goiás na competição e também interessa a outros clubes da segunda divisão.

Já o volante Zé Breno e os meias Pablo Baianinho e Dudu Miraíma disputaram a terceira divisão em 2025. Entre eles, sobre Pablo não conseguiu se firmar. O meia fez apenas quatro jogos pelo Guarani, enquanto os outros dois entraram em campo 21 vezes. Miraíma, inclusive, foi autor de três tentos na campanha do São Bernardo.