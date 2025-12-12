Saiba quem são os 10 jogadores do Vitória que voltam de empréstimo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00
O Vitória terminou 2025 na primeira divisão, mas o risco de quase cair para a Série B faz o clube já traçar o planejamento com o objetivo de melhorar a campanha na próxima temporada. O Leão, inclusive, pretende reavaliar 10 nomes que foram emprestados a outras equipes. Os jogadores podem se juntar ao elenco que jogará o Campeonato Baiano.
No dia 26 de dezembro, Rodrigo Chagas comandará um elenco alternativo do Vitória de olho no Baianão. Entre meninos da base e reservas pouco aproveitados estarão aqueles que foram cedidos temporariamente a outros clubes em 2025. Os que não forem avaliados positivamente pelo técnico Jair Ventura poderão deixar a Toca do Leão novamente.
Veja lista dos jogadores do Vitória que estavam emprestados
“Muitos desses atletas não jogaram com Jair. A partir de quinta-feira começamos as renovações internas para saber se encaixam ou não para 2026”, disse o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva.
Dentre aqueles que retornam a Salvador, somente o goleiro Gabriel Vasconcelos disputou a Série A. Insatisfeito com a reserva no Leão da Barra, o jogador se transferiu para o Sport, onde assumiu a titularidade e participou da campanha que terminou no rebaixamento do clube pernambucano. Com Arcanjo machucado e a continuidade de Thiago Couto em aberto, Gabriel atualmente é o candidato mais forte a goleiro titular do clube.
Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro
Na segunda divisão, o volante Léo Naldi disputou a competição por Atlético-GO e Criciúma. Foi no Tigre que o jogador conseguiu sequência, com 29 partidas completas na Série B. Companheiro de posição, Filipe Machado terminou a temporada com três assistências em sua passagem pelo Coritiba. O clube paranaense tem interesse em manter o jogador.
Um dos times que conseguiu o acesso para a Série A, a Chapecoense contou com dois jogadores emprestados pelo Vitória. O lateral esquerdo Felipe Vieira e o atacante Luís Miguel – que só atuou pelo time B –, no entanto, não se destacaram pela equipe catarinense. Esse não foi o caso do lateral Willean Lepo, que se firmou como titular do Goiás na competição e também interessa a outros clubes da segunda divisão.
Já o volante Zé Breno e os meias Pablo Baianinho e Dudu Miraíma disputaram a terceira divisão em 2025. Entre eles, sobre Pablo não conseguiu se firmar. O meia fez apenas quatro jogos pelo Guarani, enquanto os outros dois entraram em campo 21 vezes. Miraíma, inclusive, foi autor de três tentos na campanha do São Bernardo.
Emprestado ao time japonês Kyoto Sanga, o volante João Pedro é o único da lista que atuou fora do Brasil. O jogador chegou à Ásia após se destacar com a camisa do CRB. Em Kyoto, foram 26 partidas completas e um gol marcado.