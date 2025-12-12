Acesse sua conta
Saiba quem são os 10 jogadores do Vitória que voltam de empréstimo

Direção rubro-negra vai avaliar nomes internamente antes de decidir futuro de jogadores

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00

Gabriel Vasconcelos pode deixar o Vitória na próxima janela de transferências
Gabriel Vasconcelos pode deixar o Vitória na próxima janela de transferências Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terminou 2025 na primeira divisão, mas o risco de quase cair para a Série B faz o clube já traçar o planejamento com o objetivo de melhorar a campanha na próxima temporada. O Leão, inclusive, pretende reavaliar 10 nomes que foram emprestados a outras equipes. Os jogadores podem se juntar ao elenco que jogará o Campeonato Baiano.

No dia 26 de dezembro, Rodrigo Chagas comandará um elenco alternativo do Vitória de olho no Baianão. Entre meninos da base e reservas pouco aproveitados estarão aqueles que foram cedidos temporariamente a outros clubes em 2025. Os que não forem avaliados positivamente pelo técnico Jair Ventura poderão deixar a Toca do Leão novamente.

Veja lista dos jogadores do Vitória que estavam emprestados

Filipe Machado estava emprestado ao Coritiba  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi estava emprestado ao Criciúma por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato estava emprestado ao Goiás  por Victor Ferreira/EC Vitória
Willean Lepo estava emprestado ao Goiás  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Vasconcelos estava emprestado ao Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
Felipe Vieira estava emprestado à Chapecoense  por VICTOR FERREIRA / ECV
João Pedro estava emprestado ao Kyoto Sanga por Pietro Carpi/EC Vitória
Dionísio estava emprestado ao Confiança  por Pietro Carpi/Reprodução/Instagram
Dudu Miraíma estava emprestado ao São Bernardo  por Bruno Freitas/EC Noroeste
1 de 9
Filipe Machado estava emprestado ao Coritiba  por Victor Ferreira/EC Vitória

“Muitos desses atletas não jogaram com Jair. A partir de quinta-feira começamos as renovações internas para saber se encaixam ou não para 2026”, disse o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva.

Dentre aqueles que retornam a Salvador, somente o goleiro Gabriel Vasconcelos disputou a Série A. Insatisfeito com a reserva no Leão da Barra, o jogador se transferiu para o Sport, onde assumiu a titularidade e participou da campanha que terminou no rebaixamento do clube pernambucano. Com Arcanjo machucado e a continuidade de Thiago Couto em aberto, Gabriel atualmente é o candidato mais forte a goleiro titular do clube.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Na segunda divisão, o volante Léo Naldi disputou a competição por Atlético-GO e Criciúma. Foi no Tigre que o jogador conseguiu sequência, com 29 partidas completas na Série B. Companheiro de posição, Filipe Machado terminou a temporada com três assistências em sua passagem pelo Coritiba. O clube paranaense tem interesse em manter o jogador.

Um dos times que conseguiu o acesso para a Série A, a Chapecoense contou com dois jogadores emprestados pelo Vitória. O lateral esquerdo Felipe Vieira e o atacante Luís Miguel – que só atuou pelo time B –, no entanto, não se destacaram pela equipe catarinense. Esse não foi o caso do lateral Willean Lepo, que se firmou como titular do Goiás na competição e também interessa a outros clubes da segunda divisão.

Já o volante Zé Breno e os meias Pablo Baianinho e Dudu Miraíma disputaram a terceira divisão em 2025. Entre eles, sobre Pablo não conseguiu se firmar. O meia fez apenas quatro jogos pelo Guarani, enquanto os outros dois entraram em campo 21 vezes. Miraíma, inclusive, foi autor de três tentos na campanha do São Bernardo.

Emprestado ao time japonês Kyoto Sanga, o volante João Pedro é o único da lista que atuou fora do Brasil. O jogador chegou à Ásia após se destacar com a camisa do CRB. Em Kyoto, foram 26 partidas completas e um gol marcado.

