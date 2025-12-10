Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

Entrevista coletiva ocorreu nesta quarta-feira (10), na sala de imprensa do Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:28

Fábio Mota concedeu entrevista coletiva no Barradão após o fim da temporada
Fábio Mota concedeu entrevista coletiva no Barradão após o fim da temporada Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO*

O final da temporada do futebol brasileiro chegou e o Vitória alcançou o seu objetivo no Campeonato Brasileiro: permanecer na primeira divisão. Com o objetivo concluído, a hora de pensar na próxima temporada chegou. Nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Fábio Mota, concedeu entrevista coletiva no Barradão para falar sobre o planejamento para 2026. Antes de responder às perguntas, o mandatário revelou a renovação com o treinador Jair Ventura.

"Hoje a gente assinou e renovou com o Jair Ventura. Desejo sorte, ele continua no mesmo ritmo que terminou em 2025. A partir de agora a gente vai fazer o planejamento com o treinador do Esporte Clube Vitória", disse o presidente do clube rubro-negro. O novo contrato vai até o final de 2026.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Buscando reforçar o elenco comandado por Jair Ventura, Fábio Mota reforçou que o foco é renovar os contratos dos jogadores que estão emprestados e interessam ao Leão. São eles: Lucas Halter (Botafogo), Erick (São Paulo), Jamerson (Coritiba), Ramon (Internacional), Thiago Couto (Sport) e Gabriel Baralhas (Atlético-GO). O lateral Rául Cáceres e o volante Willian Oliveira não ficam para o próximo ano e o Vitória já busca reposições no mercado.

O número de chegadas vai depender do número de renovações com os jogadores já citados. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Fábio revelou a intenção de contratar mais 10 jogadores para 2026. Segundo ele, a base do segundo turno de 2025 será mantida. O presidente rubro-negro falou durante a coletiva em dois a três jogadores próximos de assinar pré-contratos, mas as possíveis contratações só acontecerão após o resultado das eleições.

O elenco do Vitória será dividido em dois para 2026. Um primeiro grupo, composto por jogadores formados na base rubro-negra e outros pouco aproveitados, se apresenta no dia 26 de dezembro para a disputa do Campeonato Baiano. Já um segundo grupo, com o objetivo de disputar o Campeonato Brasileiro, se reapresentam no dia 3 de janeiro.

LEIA MAIS

Herói da permanência, Baralhas pode virar a contratação mais cara da história do Vitória

Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Vitória jogará Baianão com equipe mista; saiba elenco, treinador e data de apresentação

Vitória define número de contratações para 2026; entenda estratégia

Bahia e Vitória terminam 2º turno com o mesmo aproveitamento; veja comparação das campanhas

O Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste não serão a prioridade do time na temporada, que ajustará o foco para o Brasileirão. A competição estadual e regional também terão o objetivo de desenvolver os atletas mais jovens. De acordo com Fábio, o planejamento é que 30% do elenco seja formado por atletas da base no próximo ano, 40% em 2027 e 50% em 2028.

O presidente do Leão também revelou que está em negociações com um novo patrocinador máster para a próxima temporada. Segundo o gestor, uma reunião com a empresa estrangeira está marcada para esta quarta-feira (10). Em relação a jogadores que estão emprestados, como Léo Naldi, Felipe Vieira, Willean Lepo e Filipe Machado, Fábio contou que outros clubes estão interessados nos jogadores. Reuniões internas serão realizadas para reavaliar os jogadores antes de concretizar novas saídas.

*Texto em atualização

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Veja onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo pela Copa Intercontinental

Veja onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo pela Copa Intercontinental
Imagem - Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube

Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube
Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca
01

Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo

Imagem - Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira
03

Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira

Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025
04

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025