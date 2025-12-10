FUTURO DO LEÃO

Renovação de Jair Ventura, saídas e mais: Fábio Mota explica planejamento do Vitória para 2026

Entrevista coletiva ocorreu nesta quarta-feira (10), na sala de imprensa do Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:28

Fábio Mota concedeu entrevista coletiva no Barradão após o fim da temporada Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO*

O final da temporada do futebol brasileiro chegou e o Vitória alcançou o seu objetivo no Campeonato Brasileiro: permanecer na primeira divisão. Com o objetivo concluído, a hora de pensar na próxima temporada chegou. Nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Fábio Mota, concedeu entrevista coletiva no Barradão para falar sobre o planejamento para 2026. Antes de responder às perguntas, o mandatário revelou a renovação com o treinador Jair Ventura.

"Hoje a gente assinou e renovou com o Jair Ventura. Desejo sorte, ele continua no mesmo ritmo que terminou em 2025. A partir de agora a gente vai fazer o planejamento com o treinador do Esporte Clube Vitória", disse o presidente do clube rubro-negro. O novo contrato vai até o final de 2026.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro 1 de 14

Buscando reforçar o elenco comandado por Jair Ventura, Fábio Mota reforçou que o foco é renovar os contratos dos jogadores que estão emprestados e interessam ao Leão. São eles: Lucas Halter (Botafogo), Erick (São Paulo), Jamerson (Coritiba), Ramon (Internacional), Thiago Couto (Sport) e Gabriel Baralhas (Atlético-GO). O lateral Rául Cáceres e o volante Willian Oliveira não ficam para o próximo ano e o Vitória já busca reposições no mercado.

O número de chegadas vai depender do número de renovações com os jogadores já citados. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Fábio revelou a intenção de contratar mais 10 jogadores para 2026. Segundo ele, a base do segundo turno de 2025 será mantida. O presidente rubro-negro falou durante a coletiva em dois a três jogadores próximos de assinar pré-contratos, mas as possíveis contratações só acontecerão após o resultado das eleições.

O elenco do Vitória será dividido em dois para 2026. Um primeiro grupo, composto por jogadores formados na base rubro-negra e outros pouco aproveitados, se apresenta no dia 26 de dezembro para a disputa do Campeonato Baiano. Já um segundo grupo, com o objetivo de disputar o Campeonato Brasileiro, se reapresentam no dia 3 de janeiro.

O Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste não serão a prioridade do time na temporada, que ajustará o foco para o Brasileirão. A competição estadual e regional também terão o objetivo de desenvolver os atletas mais jovens. De acordo com Fábio, o planejamento é que 30% do elenco seja formado por atletas da base no próximo ano, 40% em 2027 e 50% em 2028.

O presidente do Leão também revelou que está em negociações com um novo patrocinador máster para a próxima temporada. Segundo o gestor, uma reunião com a empresa estrangeira está marcada para esta quarta-feira (10). Em relação a jogadores que estão emprestados, como Léo Naldi, Felipe Vieira, Willean Lepo e Filipe Machado, Fábio contou que outros clubes estão interessados nos jogadores. Reuniões internas serão realizadas para reavaliar os jogadores antes de concretizar novas saídas.

*Texto em atualização