Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Além do Leão, Juazeirense e Jacuipense são as equipes do estado na competição regional

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:47

Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Atual campeão do Nordestão, o Bahia não estará presente na próxima edição da Copa do Nordeste, que terá apenas o Vitória como representante da primeira divisão nacional. As confirmações da situação de ambos os clubes baianos ocorre com o fim do Campeonato Brasileiro. Além do Leão, Juazeirense e Jacuipense são as equipes do estado na competição regional.

As mudanças ocorrem com a reformulação do calendário do futebol brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partir de 2026, clubes que se classificarem para torneios internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, serão excluídos da disputa do Nordestão. A ideia é aliviar a carga de jogos desses times e reorganizar o calendário nacional.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
A Copa do Nordeste poderia contar com as ausências de Ceará e Fortaleza, que tinham chances de alcançar uma vaga na Sul-Americana. No entanto, a dupla cearense terminou rebaixada para a segunda divisão e são presenças certas na competição.

Disputada por 16 equipes nos últimos anos, o torneio terá 20 clubes a partir de 2026. As equipes serão divididas em quatro grupos de cinco times. Os times do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B em turno único e vice-versa. O mesmo acontecerá para as equipes do Grupo C e D. Os clássicos locais serão preservados na primeira fase. 

Após as cinco rodadas da fase de grupos, os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, que será realizada em jogo único. As semifinais e a final ocorrerão com jogos de ida e volta. Enquanto Alagoas, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe terão direito a dois representantes, Bahia e Ceará terão direito a três equipes cada. Isso acontece pelas federações serem as duas com melhor ranqueamento na CBF.

