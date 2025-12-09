NORDESTÃO

Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Além do Leão, Juazeirense e Jacuipense são as equipes do estado na competição regional

Atual campeão do Nordestão, o Bahia não estará presente na próxima edição da Copa do Nordeste, que terá apenas o Vitória como representante da primeira divisão nacional. As confirmações da situação de ambos os clubes baianos ocorre com o fim do Campeonato Brasileiro. Além do Leão, Juazeirense e Jacuipense são as equipes do estado na competição regional.

As mudanças ocorrem com a reformulação do calendário do futebol brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partir de 2026, clubes que se classificarem para torneios internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, serão excluídos da disputa do Nordestão. A ideia é aliviar a carga de jogos desses times e reorganizar o calendário nacional.

A Copa do Nordeste poderia contar com as ausências de Ceará e Fortaleza, que tinham chances de alcançar uma vaga na Sul-Americana. No entanto, a dupla cearense terminou rebaixada para a segunda divisão e são presenças certas na competição.

Disputada por 16 equipes nos últimos anos, o torneio terá 20 clubes a partir de 2026. As equipes serão divididas em quatro grupos de cinco times. Os times do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B em turno único e vice-versa. O mesmo acontecerá para as equipes do Grupo C e D. Os clássicos locais serão preservados na primeira fase.