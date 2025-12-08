Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a lider ranking histórico da região

Acesse sua conta
Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região

Esquadrão chega a 14 participações na elite, enquanto o Leão a 13

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:46

Bahia e Vitória se isolam como times nordestinos com mais mais participações na Série A
Bahia e Vitória se isolam como times nordestinos com mais mais participações na Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O futebol nordestino viveu um momento histórico em 2025, quando alcançou o maior número de representantes na Série A desde a adoção dos pontos corridos, em 2003. Naquela edição, a região foi à elite com cinco clubes: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. O cenário, porém, será bem diferente em 2026. Com os rebaixamentos de Fortaleza, Ceará e Sport, além de o CRB — único nordestino na Série B — não ter conseguido o acesso, apenas a dupla Ba-Vi permanecerá entre os principais clubes do país.

A nova configuração também evidencia a hegemonia dos gigantes baianos na elite nacional dentro do atual formato de disputa. O Bahia, que já liderava o ranking regional, ampliou sua vantagem e chegará a 14 participações na Série A dos pontos corridos (2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026). O Vitória, por sua vez, deixará o empate com o Sport e assumirá isoladamente a segunda colocação, acumulando 13 presenças (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2024, 2025 e 2026).

Clubes nordestinos com mais participações na Série A na era dos pontos corridos

1º - Bahia 14 participações
2º- Vitória 13 participações
3º - Sport 12 participações
4º - Fortaleza 10 participações
5º - Ceará oito participações
6º - Náutico cinco participações
7º - Santa Cruz duas participações
8º - CSA uma participação
8º - América de Natal uma participação
1 de 9
1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Em 2026, região volta a ter apenas dois representantes pela primeira vez desde 2023 (Bahia e Fortaleza). Além disso, será a primeira vez desde 2002, quando o torneio tinha 26 clubes e outro regulamento, que Bahia e Vitória serão os únicos times nordestinos na primeira divisão.

Número de clubes do Nordeste por edição na era dos pontos corridos:

  • 5 clubes (1 vez): 2025
  • 4 clubes (4 vezes): 2018, 2019, 2020 e 2021
  • 3 clubes (10 vezes): 2003, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2024
  • 2 clubes (6 vezes): 2006, 2010, 2011, 2022, 2023 e 2026
  • 1 clube (3 vezes): 2004, 2005 e 2015

