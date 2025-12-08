Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a lider ranking histórico da região

UNIÃO BA-VI

Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região

Esquadrão chega a 14 participações na elite, enquanto o Leão a 13

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:46

Bahia e Vitória se isolam como times nordestinos com mais mais participações na Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O futebol nordestino viveu um momento histórico em 2025, quando alcançou o maior número de representantes na Série A desde a adoção dos pontos corridos, em 2003. Naquela edição, a região foi à elite com cinco clubes: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. O cenário, porém, será bem diferente em 2026. Com os rebaixamentos de Fortaleza, Ceará e Sport, além de o CRB — único nordestino na Série B — não ter conseguido o acesso, apenas a dupla Ba-Vi permanecerá entre os principais clubes do país.

A nova configuração também evidencia a hegemonia dos gigantes baianos na elite nacional dentro do atual formato de disputa. O Bahia, que já liderava o ranking regional, ampliou sua vantagem e chegará a 14 participações na Série A dos pontos corridos (2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026). O Vitória, por sua vez, deixará o empate com o Sport e assumirá isoladamente a segunda colocação, acumulando 13 presenças (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2024, 2025 e 2026).

Em 2026, região volta a ter apenas dois representantes pela primeira vez desde 2023 (Bahia e Fortaleza). Além disso, será a primeira vez desde 2002, quando o torneio tinha 26 clubes e outro regulamento, que Bahia e Vitória serão os únicos times nordestinos na primeira divisão.

Número de clubes do Nordeste por edição na era dos pontos corridos: