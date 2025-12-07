FESTA COLOSSAL

Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Leão da Barra evitou o rebaixamento ao vencer o São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 20:13

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro em situação delicada, precisando vencer o São Paulo e torcer pelo tropeço de ao menos um rival direto. O cenário era desfavorável, mas a torcida colossal não deixou de acreditar e esgotou os ingressos da partida, transformando o Barradão em um verdadeiro caldeirão para apoiar o time no último jogo do ano.

Todo o apoio valeu a pena. Na base da raça, o Leão derrotou o Tricolor e, graças às derrotas de Fortaleza e Ceará, garantiu sua permanência na elite do futebol nacional. Após o apito final e a confirmação da permanência, toda a tensão acumulada explodiu em festa entre jogadores, comissão técnica e, principalmente, a torcida, que chegou a invadir o gramado para comemorar.

A invasão começou enquanto o técnico Jair Ventura concedia entrevista ao canal Premiere. A transmissão registrou o momento exato em que um torcedor fez um desabafo ao treinador rubro-negro, justamente quando ele destacava a importância do apoio vindo das arquibancadas.

Torcida invadiu o campo e a entrevista de Jair... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/QIHSTDfyps — Vitória Online (@vitoriaonlinee) December 7, 2025