Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 20:13
O Vitória chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro em situação delicada, precisando vencer o São Paulo e torcer pelo tropeço de ao menos um rival direto. O cenário era desfavorável, mas a torcida colossal não deixou de acreditar e esgotou os ingressos da partida, transformando o Barradão em um verdadeiro caldeirão para apoiar o time no último jogo do ano.
Todo o apoio valeu a pena. Na base da raça, o Leão derrotou o Tricolor e, graças às derrotas de Fortaleza e Ceará, garantiu sua permanência na elite do futebol nacional. Após o apito final e a confirmação da permanência, toda a tensão acumulada explodiu em festa entre jogadores, comissão técnica e, principalmente, a torcida, que chegou a invadir o gramado para comemorar.
Veja momentos de Vitória 1x0 São Paulo
A invasão começou enquanto o técnico Jair Ventura concedia entrevista ao canal Premiere. A transmissão registrou o momento exato em que um torcedor fez um desabafo ao treinador rubro-negro, justamente quando ele destacava a importância do apoio vindo das arquibancadas.
“Sensação indescritível, essa torcida é muito f*. Estou muito feliz. A gente é Série A. Essa torcida merece e os jogadores também”, declarou o técnico enquanto abraçava o torcedor, que, emocionado, respondeu: “Esse cara veio para fazer a diferença. Eu nunca deixei de acreditar no Esporte Clube Vitória”.