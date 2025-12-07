Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:38
A Série A do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), com os nove jogos derradeiros da 38ª rodada entregando emoção do início ao fim — especialmente na luta contra o rebaixamento. Com o G-4 já definido previamente — Flamengo campeão, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol — todas as atenções se voltaram para a parte inferior da tabela. Vitória e Internacional, que iniciaram a rodada dentro da zona da degola, reagiram e garantiram a permanência na elite, enquanto Fortaleza e Ceará acabaram derrotados e confirmaram a queda, juntando-se a Juventude e Sport, que já estavamrebaixados