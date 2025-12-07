Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileirão Série A: veja como terminou a tabela após a última rodada

Última rodada definiu permanências dramáticas, confirmou rebaixamentos surpresa e consolidou os classificados para competições continentais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:38

Troféu do Brasileirão
Troféu do Brasileirão Crédito: Joilson Marconne/CBF

A Série A do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), com os nove jogos derradeiros da 38ª rodada entregando emoção do início ao fim — especialmente na luta contra o rebaixamento. Com o G-4 já definido previamente — Flamengo campeão, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol — todas as atenções se voltaram para a parte inferior da tabela. Vitória e Internacional, que iniciaram a rodada dentro da zona da degola, reagiram e garantiram a permanência na elite, enquanto Fortaleza e Ceará acabaram derrotados e confirmaram a queda, juntando-se a Juventude e Sport, que já estavamrebaixados  

Confira abaixo a tabela final da Série A de 2025:

Classificação fornecida por Sofascore

LEIA MAIS 

Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

Leão de primeira! Vitória vence o São Paulo e confirma permanência na Série A

Confusão no embarque do Flamengo para o Catar: gás de pimenta, balas de borracha, pedradas e gente passando mal

CBF confirma amistosos do Brasil contra gigantes europeus antes da Copa do Mundo de 2026

Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Mais recentes

Imagem - Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo
Imagem - Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados

Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados
Imagem - Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

Bahia termina o ano com derrota para o Fluminense e sem vaga direta para Libertores

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
01

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
02

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Imagem - Militar reage a assalto, persegue e mata ladrão com oito tiros em praia
03

Militar reage a assalto, persegue e mata ladrão com oito tiros em praia

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento