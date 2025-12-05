Acesse sua conta
CBF confirma amistosos do Brasil contra gigantes europeus antes da Copa do Mundo de 2026

Seleção enfrentará França e Croácia em março, nos EUA, como parte da preparação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:33

Emblema da Seleção
Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

A CBF confirmou nesta sexta-feira (5) que a seleção brasileira disputará dois amistosos contra adversários europeus antes da Copa do Mundo de 2026: França e Croácia. O anúncio foi feito minutos após o sorteio dos grupos do Mundial, que colocou o Brasil no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Os amistosos serão realizados em março, três meses antes do início do torneio, nos Estados Unidos, um dos países-sede. As datas e locais exatos das partidas ainda serão divulgados.

Segundo a CBF, a escolha dos adversários segue a estratégia de preparar a equipe de Carlo Ancelotti contra seleções de alto nível. “O objetivo da Seleção Brasileira é enfrentar fortes adversários europeus, após ter encarado os rivais asiáticos Coreia do Sul e Japão, em outubro, e os africanos Senegal e Tunísia, em novembro”, explicou a entidade.

A França ocupa o 3º lugar no ranking da Fifa, enquanto a Croácia aparece em 10º. O Brasil é atualmente o 5º colocado. Os confrontos já estavam encaminhados, mas dependiam do sorteio da Copa para serem confirmados — havia a possibilidade de a Croácia cair no mesmo grupo do Brasil.

Com as chaves definidas, o presidente da CBF, Samir Xaud, oficializou os amistosos: “Está fechado as duas seleções que iremos enfrentar: França e Croácia. Só que as datas ainda estão a definir”, disse ao SporTV.

Os duelos terão carga emocional para os brasileiros. A Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022, nos pênaltis. Já o encontro mais marcante com a França em Mundiais foi em 2006, também nas quartas, com vitória francesa por 1 a 0. Desde então, as seleções se enfrentaram três vezes em amistosos, com duas vitórias do Brasil e uma da França.

Depois dos jogos contra franceses e croatas, a seleção deve realizar mais dois amistosos antes do Mundial. Um deles será no Brasil, como despedida diante da torcida; o outro ocorrerá em solo americano.

A preparação antecede a estreia brasileira na Copa, marcada para 13 de junho, contra Marrocos. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 e encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24.

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira

