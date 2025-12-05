Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Copa do Mundo de 2026: Confira como ficaram os grupos após sorteio

Novo formato do Mundial terá 12 grupos com quatro equipes em cada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:51

Taça do Copa do Mundo
Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, definido quais serão os obstaculos das 42 seleções já classificados, além de outras seis que virão da rpescagem na primeira fase da competição. O Brasil caiu no Grupo C e terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia.

A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra Marrocos, em Boston ou Nova Jersey. O segundo compromisso será diante do Haiti, no dia 19, uma sexta-feira, em Boston ou Filadélfia. O Brasil encerra a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho, uma quarta-feira, em Miami. A Fifa divulgará neste sábado (6) a definição dos locais exatos e dos horários das partidas.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

Os países-sede acabaram em grupos considerados acessíveis e têm boas chances de avançar ao mata-mata. No Grupo A, o México enfrentará Coreia do Sul, África do Sul e o vencedor da repescagem D da Uefa — que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda.

Já o Canadá, no Grupo B, medirá forças com Catar, Suíça e o vencedor da repescagem A da Uefa, que reúne Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia.

Os Estados Unidos, por sua vez, estão no Grupo E, ao lado de Paraguai, Austrália e o classificado da repescagem C da Uefa — Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
1 de 10
Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Alguns grupos se destacam como potenciais “grupos da morte”. É o caso do Grupo F, com Holanda, Japão, o vencedor da repescagem B da Uefa (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia; e do Grupo I, que reúne França, Senegal, o vencedor da repescagem mundial 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia) e Noruega. Em ambos, as seleções europeias largam como favoritas, mas há equilíbrio técnico significativo.

Por outro lado, algumas equipes devem encontrar caminho mais tranquilo. A atual campeã mundial, a Argentina, caiu no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A Bélgica também tende a ter vida mais simples no Grupo G, que inclui Egito, Irã e Nova Zelândia.

Confira os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Maple representa o Canadá por Reprodução
Zayu é o mascote do México por Fifa/ Reprodução
Clutch é o símbolo dos Estados Unidos por Reprodução
1 de 3
Maple representa o Canadá por Reprodução

Entenda as regras do sorteio

Como países-sede, Canadá, México e Estados Unidos foram colocados no Pote 1 e tiveram posições pré-definidas por meio de bolas de cores específicas, usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completaram o grupo dos cabeças de chave — o Brasil aparece atualmente em 5º lugar no ranking da Fifa.

Os Potes 2 e 3 seguiram a ordem da classificação mundial atualizada. Já o Pote 4 reuniu equipes ainda dependentes de playoffs e da repescagem intercontinental. Restam seis vagas para fechar o total de 48 seleções do Mundial: quatro vindas da repescagem europeia e duas da repescagem mundial. Entre os países ainda na disputa está a Itália, tetracampeã mundial.

O sorteio respeitou a regra que impede mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, exceto no caso da Europa, que contará com 16 representantes. Além disso, a Fifa separou as duas equipes mais bem colocadas de cada pote em lados opostos do chaveamento, reduzindo a possibilidade de confrontos entre favoritos antes da final.

LEIA MAIS 

Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

Supercomputador coloca Brasil com só 5,6% de chance de título da Copa do Mundo

Trump recebe “Prêmio da Paz” da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026

Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Bruno Henrique passa a responder por estelionato em caso de apostas após nova decisão da Justiça

Veja os grupos:

  • Grupo A: México; África do Sul; Coreia do Sul; vencedora da repescagem D da Uefa
  • Grupo B: Canadá; vencedora da repescagem A da Uefa; Catar; Suíça
  • Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos; Paraguai; Austrália; vencedora da repescagem C da Uefa
  • Grupo E: Alemanha; Curaçao; Costa do Marfim; Equador
  • Grupo F: Holanda; Japão; vencedora da repescagem B da Uefa; Tunísia
  • Grupo G: Bélgica; Egito; Irã; Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha; Cabo Verde; Arábia Saudita; Uruguai
  • Grupo I: França; Senegal; vencedora da repescagem mundial 2; Noruega
  • Grupo J: Argentina; Argélia; Áustria; Jordânia
  • Grupo K: Portugal; vencedora da repescagem mundial 1; Uzbequistão; Colômbia
  • Grupo L: Inglaterra; Croácia; Gana; Panamá

Repescagem

Vinte e duas seleções ainda disputam as seis vagas restantes para a Copa do Mundo 2026. Elas virão das repescagens da Uefa e da Fifa. As datas-base dos confrontos são 26 de 31 de março.

Repescagem A da UEFA:

  • Itália
  • Irlanda do Norte
  • País de Gales
  • Bósnia

Repescagem B da UEFA:

  • Ucrânia
  • Suécia
  • Polônia
  • Albânia

Repescagem C da UEFA:

  • Turquia
  • Romênia
  • Eslováquia
  • Kosovo

Repescagem D da UEFA:

  • Dinamarca
  • Macedônia do Norte
  • República Tcheca
  • Irlanda

Repescagem Mundial 1:

  • Jamaica
  • Nova Caledônia
  • República Democrática do Congo

Repescagem Mundial 2:

  • Iraque
  • Suriname
  • Bolívia

Principais datas

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, uma quinta-feira, com o confronto entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A fase de grupos vai até o dia 27 de junho, um sábado. A final está marcada para o dia 19 de julho, um domingo, em Nova York/Nova Jersey.

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira

Mais recentes

Imagem - Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Imagem - Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense
Imagem - Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
01

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
04

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual