Copa do Mundo de 2026: Confira como ficaram os grupos após sorteio

Novo formato do Mundial terá 12 grupos com quatro equipes em cada

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:51

Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, definido quais serão os obstaculos das 42 seleções já classificados, além de outras seis que virão da rpescagem na primeira fase da competição. O Brasil caiu no Grupo C e terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia.

A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra Marrocos, em Boston ou Nova Jersey. O segundo compromisso será diante do Haiti, no dia 19, uma sexta-feira, em Boston ou Filadélfia. O Brasil encerra a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho, uma quarta-feira, em Miami. A Fifa divulgará neste sábado (6) a definição dos locais exatos e dos horários das partidas.

Os países-sede acabaram em grupos considerados acessíveis e têm boas chances de avançar ao mata-mata. No Grupo A, o México enfrentará Coreia do Sul, África do Sul e o vencedor da repescagem D da Uefa — que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda.

Já o Canadá, no Grupo B, medirá forças com Catar, Suíça e o vencedor da repescagem A da Uefa, que reúne Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia.

Os Estados Unidos, por sua vez, estão no Grupo E, ao lado de Paraguai, Austrália e o classificado da repescagem C da Uefa — Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo.

Alguns grupos se destacam como potenciais “grupos da morte”. É o caso do Grupo F, com Holanda, Japão, o vencedor da repescagem B da Uefa (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia; e do Grupo I, que reúne França, Senegal, o vencedor da repescagem mundial 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia) e Noruega. Em ambos, as seleções europeias largam como favoritas, mas há equilíbrio técnico significativo.

Por outro lado, algumas equipes devem encontrar caminho mais tranquilo. A atual campeã mundial, a Argentina, caiu no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A Bélgica também tende a ter vida mais simples no Grupo G, que inclui Egito, Irã e Nova Zelândia.

Entenda as regras do sorteio

Como países-sede, Canadá, México e Estados Unidos foram colocados no Pote 1 e tiveram posições pré-definidas por meio de bolas de cores específicas, usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completaram o grupo dos cabeças de chave — o Brasil aparece atualmente em 5º lugar no ranking da Fifa.

Os Potes 2 e 3 seguiram a ordem da classificação mundial atualizada. Já o Pote 4 reuniu equipes ainda dependentes de playoffs e da repescagem intercontinental. Restam seis vagas para fechar o total de 48 seleções do Mundial: quatro vindas da repescagem europeia e duas da repescagem mundial. Entre os países ainda na disputa está a Itália, tetracampeã mundial.

O sorteio respeitou a regra que impede mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, exceto no caso da Europa, que contará com 16 representantes. Além disso, a Fifa separou as duas equipes mais bem colocadas de cada pote em lados opostos do chaveamento, reduzindo a possibilidade de confrontos entre favoritos antes da final.

Veja os grupos:

Grupo A: México; África do Sul; Coreia do Sul; vencedora da repescagem D da Uefa

Grupo B: Canadá; vencedora da repescagem A da Uefa; Catar; Suíça

Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia

Grupo D: Estados Unidos; Paraguai; Austrália; vencedora da repescagem C da Uefa

Grupo E: Alemanha; Curaçao; Costa do Marfim; Equador

Grupo F: Holanda; Japão; vencedora da repescagem B da Uefa; Tunísia

Grupo G: Bélgica; Egito; Irã; Nova Zelândia

Grupo H: Espanha; Cabo Verde; Arábia Saudita; Uruguai

Grupo I: França; Senegal; vencedora da repescagem mundial 2; Noruega

Grupo J: Argentina; Argélia; Áustria; Jordânia

Grupo K: Portugal; vencedora da repescagem mundial 1; Uzbequistão; Colômbia

Grupo L: Inglaterra; Croácia; Gana; Panamá

Repescagem

Vinte e duas seleções ainda disputam as seis vagas restantes para a Copa do Mundo 2026. Elas virão das repescagens da Uefa e da Fifa. As datas-base dos confrontos são 26 de 31 de março.

Repescagem A da UEFA:

Itália

Irlanda do Norte

País de Gales

Bósnia

Repescagem B da UEFA:

Ucrânia

Suécia

Polônia

Albânia

Repescagem C da UEFA:

Turquia

Romênia

Eslováquia

Kosovo

Repescagem D da UEFA:

Dinamarca

Macedônia do Norte

República Tcheca

Irlanda

Repescagem Mundial 1:

Jamaica

Nova Caledônia

República Democrática do Congo

Repescagem Mundial 2:

Iraque

Suriname

Bolívia

