Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Alan Pinheiro
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:55
O elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, após ter vencido o Sport, por 2 a 0, na quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova. O grupo iniciou a preparação para a partida de domingo (7), contra o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Os trabalhos do dia começaram com uma atividade na academia, sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o grupo foi para campo e fez um trabalho de posse comandado pelos auxiliares Charles Hembert e Leandro Macagnan.
Depois deste trabalho, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida de quarta-feira deixaram o campo. O trabalho seguinte foi enfrentamento de duas equipes em campo reduzido sob comando do treinador Rogério Ceni. David Duarte, Michel Araújo e Sanabria seguiram em tratamento. O Bahia volta a treinar neste sábado (6), antes de embarcar para o Rio de Janeiro.