Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo, a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:55

Bahia trabalha para enfrentar o Fluminense da última rodada da Série A
Bahia trabalha para enfrentar o Fluminense da última rodada da Série A Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, após ter vencido o Sport, por 2 a 0, na quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova. O grupo iniciou a preparação para a partida de domingo (7), contra o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos do dia começaram com uma atividade na academia, sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o grupo foi para campo e fez um trabalho de posse comandado pelos auxiliares Charles Hembert e Leandro Macagnan.

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 10
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Depois deste trabalho, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida de quarta-feira deixaram o campo. O trabalho seguinte foi enfrentamento de duas equipes em campo reduzido sob comando do treinador Rogério Ceni. David Duarte, Michel Araújo e Sanabria seguiram em tratamento. O Bahia volta a treinar neste sábado (6), antes de embarcar para o Rio de Janeiro.

Leia mais

Imagem - Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

Bahia encerra 2025 na Fonte Nova com marca histórica de público e mais de R$ 50 milhões em bilheteria

Imagem - Bahia é o 8º melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31º; veja ranking de outros baianos

Bahia é o 8º melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31º; veja ranking de outros baianos

Imagem - Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Mais recentes

Imagem - Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Imagem - Copa do Mundo de 2026: Confira como ficaram os grupos após sorteio

Copa do Mundo de 2026: Confira como ficaram os grupos após sorteio
Imagem - Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

Saiba quem poderão ser os adversários do Brasil rumo a final na Copa do Mundo de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
01

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
04

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual