DUELO DE TRICOLORES

Bahia se reapresenta e treina com foco na partida contra o Fluminense

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo, a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:55

Bahia trabalha para enfrentar o Fluminense da última rodada da Série A Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, após ter vencido o Sport, por 2 a 0, na quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova. O grupo iniciou a preparação para a partida de domingo (7), contra o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos do dia começaram com uma atividade na academia, sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o grupo foi para campo e fez um trabalho de posse comandado pelos auxiliares Charles Hembert e Leandro Macagnan.

