Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Brasil está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:59

Hakimi, McTominay e Placide são os destaques dos adversários do Brasil Crédito: Divulgação/Manchester United, Fifa e Reprodução/Redes Sociais

A Seleção Brasileira já conhece seu caminho inicial rumo ao sonho do hexa. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, definiu que o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase.

A estreia será no dia 13 de junho, um sábado, contra Marrocos, em Boston ou Nova Jersey. O segundo compromisso acontece no dia 19 de junho, sexta-feira, diante do Haiti, em Boston ou Filadélfia. O Brasil encerra sua participação na fase de grupos em 24 de junho, quarta-feira, enfrentando a Escócia em Miami. A Fifa divulgará neste sábado (6) os locais exatos e os horários das partidas. Curiosamente, tanto Marrocos quanto Escócia foram adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.

Marrocos: o rival mais duro do grupo

O adversário mais forte do Brasil é Marrocos, cabeça de chave do pote 2 e semifinalista da Copa do Mundo de 2022. A seleção marroquina foi a primeira africana a alcançar uma semifinal de Mundial, superando a Bélgica na fase de grupos e eliminando Espanha e Portugal no mata-mata.

O principal nome da equipe é o lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, eleito o melhor jogador africano da última temporada. O time combina velocidade pelos lados com solidez defensiva. Outros destaques são o meia Brahim Díaz (Real Madrid), o goleiro Bono (Al Hilal) e o centroavante En-Nesyri (Fenerbahçe).

Atualmente em 11º no ranking da Fifa, Marrocos disputará sua 7ª Copa do Mundo. No histórico do confronto, Brasil e Marrocos se enfrentaram três vezes: duas vitórias brasileiras e uma marroquina.

Escócia: retorno ao Mundial após 28 anos

A Escócia volta a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, após garantir sua vaga de forma dramática na última rodada das Eliminatórias. A equipe é liderada pelo meio-campista Scott McTominay, eleito o melhor jogador da última temporada do Campeonato Italiano e atualmente no Napoli.

A campanha escocesa teve altos e baixos: uma derrota dura para a Grécia na penúltima rodada quase comprometeu a classificação, mas a equipe reagiu com uma vitória sobre a favorita Dinamarca. Mesmo assim, o time historicamente encontra dificuldades ofensivas e jamais passou da fase de grupos em suas oito participações anteriores.

Além de McTominay, destacam-se o lateral-esquerdo Andrew Robertson, multicampeão pelo Liverpool, e o atacante Che Adams, que defende o Torino. Brasil e Escócia já se enfrentaram 10 vezes, com oito vitórias brasileiras e dois empates.

Haiti: segundo Mundial da história

O Haiti é o estreante do grupo na prática, disputando apenas sua segunda Copa do Mundo, a primeira foi em 1974. Naquele Mundial, a seleção caribenha não venceu, mas marcou dois gols com Emmanuel Sanon, ídolo do país.

O caminho até 2026 foi difícil: devido à crise e à insegurança interna, o Haiti não pôde mandar jogos em casa, e a participação dos torcedores no Mundial ainda é incerta por conta das restrições imigratórias impostas pelo governo Donald Trump.