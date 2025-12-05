VAI ZICAR?

Supercomputador coloca Brasil com só 5,6% de chance de título da Copa do Mundo

O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:12

Brasil 1x1 Tunísia Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O supercomputador do site de estatísticas "Opta" deixou o Brasil longe dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Na simulação feita pelo supercomputador, a seleção brasileira aparece apenas na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça.

A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Logo em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%).

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026 1 de 42

O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.

Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA:

1º - Espanha - 17%

2º - França - 14,1%

3º - Inglaterra - 11,8%

4º - Argentina - 8,7%

5º - Alemanha - 7,1%

6º - Portugal - 6,6%

7º - Brasil - 5,6%

8º - Holanda - 5,2%

9º - Noruega - 2,3%