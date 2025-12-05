Supercomputador coloca Brasil com só 5,6% de chance de título da Copa do Mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Estadão
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:12
O supercomputador do site de estatísticas "Opta" deixou o Brasil longe dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Na simulação feita pelo supercomputador, a seleção brasileira aparece apenas na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça.
A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Logo em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%).
Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026
O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.
Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.
1º - Espanha - 17%
2º - França - 14,1%
3º - Inglaterra - 11,8%
4º - Argentina - 8,7%
5º - Alemanha - 7,1%
6º - Portugal - 6,6%
7º - Brasil - 5,6%
8º - Holanda - 5,2%
9º - Noruega - 2,3%
10º - Colômbia - 2%