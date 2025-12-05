Acesse sua conta
Supercomputador coloca Brasil com só 5,6% de chance de título da Copa do Mundo

O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:12

Brasil 1x1 Tunísia
Brasil 1x1 Tunísia Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O supercomputador do site de estatísticas "Opta" deixou o Brasil longe dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Na simulação feita pelo supercomputador, a seleção brasileira aparece apenas na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça.

A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Logo em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%).

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.

Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

LEIA MAIS

Trump recebe “Prêmio da Paz” da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026

Veja quais serão os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Romário, Rivaldo e Ronaldo não venceriam a Copa do Mundo se VAR existisse antes; entenda

Prepara o visto: Saiba como se preparar para assistir a Copa do Mundo de 2026

Promoção levará 100 pessoas para assistir aos jogos da Copa do Mundo; saiba como participar

AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA:

1º - Espanha - 17%

2º - França - 14,1%

3º - Inglaterra - 11,8%

4º - Argentina - 8,7%

5º - Alemanha - 7,1%

6º - Portugal - 6,6%

7º - Brasil - 5,6%

8º - Holanda - 5,2%

9º - Noruega - 2,3%

10º - Colômbia - 2%

