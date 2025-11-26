OPORTUNIDADE

Promoção levará 100 pessoas para assistir aos jogos da Copa do Mundo; saiba como participar

Serão 44 viagens com acompanhante para assistir jogos da Copa do Mundo

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:58

Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

O sonho de todo torcedor apaixonado por futebol é ter a chance de assistir a uma partida da Copa do Mundo dentro do estádio. Com a promoção “Cartão que dá jogo”, da Visa, a oportunidade de acompanhar o evento pessoalmente pode se tornar realidade. Ao longo de cinco meses – de 13 de novembro de 2025 a 31 de março de 2026 – serão sorteadas 50 viagens com acompanhante, totalizando assim 100 ganhadores.

Serão 44 viagens com acompanhante para assistir jogos da Copa do Mundo, além de R$ 1 milhão em cashback, divididos em 1.000 prêmios de R$ 1.000 distribuídos ao longo do período promocional. No fim da campanha, serão sorteadas cinco viagens adicionais com direito a experiências de torcedor. Vale destacar que os ganhadores das viagens ficarão hospedados em hotel 4 estrelas e recebem um cartão pré-pago para usar como quiser.

Como participar?

Para participar, basta cadastrar os cartões de débito ou crédito Visa emitidos pelo Bradesco, Bradescard, next ou Digio no site banco.bradesco/jogo ou no app Bradesco Cartões. A cada R$ 200 acumulados em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer aos prêmios. A cada cinco transações de pelo menos R$ 200 realizadas em carteiras digitais, são gerados mais cinco números da sorte extras para os sorteios.

A campanha também conta uma mecânica interativa que simula as etapas da Copa do Mundo. Ao cumprir metas em cada fase, o cliente recebe números da sorte para concorrer a prêmios de R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 25 mil e R$ 30 mil. E quem completar todos os objetivos das fases participa de um sorteio extra no final, concorrendo a mais uma viagem com experiência de torcedor.

“Queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência tão emocionante quanto a própria Copa do Mundo. Além de prêmios que transformam sonhos em realidade, como viagens para assistir aos jogos e outras experiências, criamos uma mecânica interativa que engaja os clientes ao longo de toda a campanha”, afirma Fernando Julião De Souza Amaral, diretor de Bradesco Cartões e Bradescard.