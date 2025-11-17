TÁ COM MORAL

Ancelotti elogia Luciano Juba e indica chances do lateral do Bahia ir à Copa do Mundo

Treinador da Seleção destaca evolução, profissionalismo e inteligência tática do jogador, convocado pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:11

Luciano Juba treinando com a Seleção BRasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti destacou Luciano Juba como uma das surpresas mais positivas da Seleção Brasileira nesta Data Fifa de novembro. Convocado pela primeira vez, o lateral-esquerdo do Bahia vem chamando a atenção do treinador italiano pelos desempenhos apresentados nos treinos com a equipe nacional.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), Ancelotti rasgou elogios ao jogador tricolor e reforçou que o atleta tem correspondido às expectativas da comissão técnica. Segundo ele, Juba demonstra maturidade, dedicação e qualidades técnicas que o colocam na disputa por espaço no grupo.

“Luciano está treinando muito bem e mostrando todas as suas qualidades. Estamos muito contentes com ele, porque é sério, profissional e tem se apresentado em ótimo nível. É um jogador muito bom com a bola e muito inteligente no posicionamento em campo”, afirmou o técnico.

Luciano Juba 1 de 15

A boa impressão pode render frutos imediatos: Ancelotti revelou que o lateral tem chances reais de estrear no amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18), às 16h30, na Decathlon Arena, em Lille, na França.

Mais do que isso, o treinador deixou aberta a possibilidade de que Juba siga no radar pensando no ciclo da Copa do Mundo. “Ele terá oportunidade para jogar amanhã, e também para estar na Copa do Mundo”, projetou.

Treino da Seleção Brasileira na Decathlon Arena 1 de 20