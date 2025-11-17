Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A

Adversários do Esquadrão da Barra nas cinco rodadas finais, ocupam, em média, o 15º lugar

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:39

Bahia terá jogos considerados fáceis nas cinco rodadas finais do Brasileirão
Bahia terá jogos considerados fáceis nas cinco rodadas finais do Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os números mostram que o Bahia está muito próximo de garantir vaga na Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Atualmente em 5º lugar, com 53 pontos, o time tem 98,1% de chances de classificação para a edição de 2026, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Um dos principais fatores para esse cenário otimista é a sequência final considerada acessível.

Com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já garantidos na competição, outras seis equipes seguem na briga pelas vagas restantes do G-7, que pode até virar G-8 caso o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil. Se isso acontecer, o sexto colocado também assegura vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Entre os clubes que disputam essas vagas, o Bahia é quem tem a tabela mais favorável nas rodadas finais. Considerando a posição atual dos adversários, o Esquadrão enfrenta, em média, times que ocupam a 15ª colocação. A sequência é mais leve que a dos concorrentes diretos: Mirassol (4ºcolocado, 59 com pontos), Botafogo (6º, 52), Fluminense (7º, 51), Bragantino (8º, 45) e São Paulo (9º, 45).

Últimos cinco jogos do Bahia na Série A 2025

Bahia x Fortaleza (19º) – 34ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Vasco (11º) – 35ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Juventude (18º) x Bahia – 36ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Sport (20º) – 37ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Fluminense (7º) x Bahia – 38ª rodada por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 5
Bahia x Fortaleza (19º) – 34ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A maioria dos adversários tricolores está na parte de baixo da tabela, e três deles ocupam a zona de rebaixamento, incluindo o Sport, já matematicamente rebaixado. O duelo mais duro desse trecho decisivo da competição será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela última rodada.

Entre os demais concorrentes, o Botafogo aparece com a segunda tabela mais leve, enfrentando adversários em média na 13,8ª colocação, seguido pelo São Paulo, com média de 14ª. O Bragantino, que tem um jogo a mais, encara equipes posicionadas, em média, em 13ª. O Mirassol enfrenta times em média em 11,4º. Já o Fluminense é quem possui o caminho mais difícil, com adversários em média na 6,2ª colocação.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
1 de 33
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

LEIA MAIS 

Tiago tem a melhor temporada de um jogador da base do Bahia desde 2012

Everton Ribeiro vai renovar com o Bahia? Meia revela que está 'acertando os detalhes'

Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Bahia deve contar com dois reforços no sistema defensivo para duelo contra o Fortaleza

Confira quem são os destaques defensivos de Bahia e Vitória na Série A

Jogos do Mirassol até o fim da Série A:

  • Santos (16º) x Mirassol – 34ª rodada
  • Mirassol x Ceará (12º) – 35ª rodada
  • Vitória (17º) x Mirassol – 36ª rodada
  • Vasco (11º) x Mirassol – 37ª rodada
  • Mirassol x Flamengo (1º) – 38ª rodada

Jogos do Botafogo até o fim da Série A:

  • Botafogo x Sport (20º) – 34ª rodada
  • Botafogo x Grêmio (14º) – 35ª rodada
  • Corinthians (13º) x Botafogo – 36ª rodada
  • Cruzeiro (3º) x Botafogo – 37ª rodada
  • Botafogo x Fortaleza (19º) – 38ª rodada

Jogos do Fluminense até o fim da Série A:

  • Fluminense x Flamengo (1º) – 34ª rodada
  • Palmeiras (2º) x Fluminense – 35ª rodada
  • Fluminense x São Paulo (9º) – 36ª rodada
  • Grêmio (14º) x Fluminense – 37ª rodada
  • Fluminense x Bahia (5º) – 38ª rodada

Jogos do Bragantino até o fim da Série A:

  • Flamengo (1º) x Bragantino – 35ª rodada
  • Bragantino x Fortaleza (19º) – 36ª rodada
  • Bragantino x Vitória (17º) – 34ª rodada
  • Internacional (15º) x Bragantino – 38ª rodada

Jogos do São Paulo até o fim da Série A:

  • Corinthians (13º) x São Paulo – 34ª rodada
  • São Paulo x Juventude (18º) – 35ª rodada
  • Fluminense (7º) x São Paulo – 36ª rodada
  • São Paulo x Internacional (15º) – 37ª rodada
  • Vitória (17º) x São Paulo – 38ª rodada

Mais recentes

Imagem - De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens

De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens
Imagem - Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento

Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento
Imagem - Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)