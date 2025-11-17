VIDA TRANQUILA

Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A

Adversários do Esquadrão da Barra nas cinco rodadas finais, ocupam, em média, o 15º lugar

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:39

Bahia terá jogos considerados fáceis nas cinco rodadas finais do Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os números mostram que o Bahia está muito próximo de garantir vaga na Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Atualmente em 5º lugar, com 53 pontos, o time tem 98,1% de chances de classificação para a edição de 2026, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Um dos principais fatores para esse cenário otimista é a sequência final considerada acessível.

Com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já garantidos na competição, outras seis equipes seguem na briga pelas vagas restantes do G-7, que pode até virar G-8 caso o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil. Se isso acontecer, o sexto colocado também assegura vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Entre os clubes que disputam essas vagas, o Bahia é quem tem a tabela mais favorável nas rodadas finais. Considerando a posição atual dos adversários, o Esquadrão enfrenta, em média, times que ocupam a 15ª colocação. A sequência é mais leve que a dos concorrentes diretos: Mirassol (4ºcolocado, 59 com pontos), Botafogo (6º, 52), Fluminense (7º, 51), Bragantino (8º, 45) e São Paulo (9º, 45).

A maioria dos adversários tricolores está na parte de baixo da tabela, e três deles ocupam a zona de rebaixamento, incluindo o Sport, já matematicamente rebaixado. O duelo mais duro desse trecho decisivo da competição será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela última rodada.

Entre os demais concorrentes, o Botafogo aparece com a segunda tabela mais leve, enfrentando adversários em média na 13,8ª colocação, seguido pelo São Paulo, com média de 14ª. O Bragantino, que tem um jogo a mais, encara equipes posicionadas, em média, em 13ª. O Mirassol enfrenta times em média em 11,4º. Já o Fluminense é quem possui o caminho mais difícil, com adversários em média na 6,2ª colocação.

Jogos do Mirassol até o fim da Série A:

Santos (16º) x Mirassol – 34ª rodada

Mirassol x Ceará (12º) – 35ª rodada

Vitória (17º) x Mirassol – 36ª rodada

Vasco (11º) x Mirassol – 37ª rodada

Mirassol x Flamengo (1º) – 38ª rodada

Jogos do Botafogo até o fim da Série A:

Botafogo x Sport (20º) – 34ª rodada

Botafogo x Grêmio (14º) – 35ª rodada

Corinthians (13º) x Botafogo – 36ª rodada

Cruzeiro (3º) x Botafogo – 37ª rodada

Botafogo x Fortaleza (19º) – 38ª rodada

Jogos do Fluminense até o fim da Série A:

Fluminense x Flamengo (1º) – 34ª rodada

Palmeiras (2º) x Fluminense – 35ª rodada

Fluminense x São Paulo (9º) – 36ª rodada

Grêmio (14º) x Fluminense – 37ª rodada

Fluminense x Bahia (5º) – 38ª rodada

Jogos do Bragantino até o fim da Série A:

Flamengo (1º) x Bragantino – 35ª rodada

Bragantino x Fortaleza (19º) – 36ª rodada

Bragantino x Vitória (17º) – 34ª rodada

Internacional (15º) x Bragantino – 38ª rodada

Jogos do São Paulo até o fim da Série A: