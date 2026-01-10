LUXO EXTREMO

Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões

Imóvel de luxo em Portugal levou mais de três anos para ser construído

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:03

Nova mansão de CR7 Crédito: Reproduçao

Piscinas internas e externas, uma espécie de praia particular dentro de casa, quadras de areia e torneiras feitas de ouro maciço. Esses são apenas alguns dos detalhes da nova mansão de Cristiano Ronaldo, localizada na Quinta da Marinha, região nobre a cerca de 50 quilômetros de Lisboa.

Avaliado em 30 milhões de libras, o equivalente a R$ 215 milhões, o imóvel chama atenção pelo padrão elevado e pela grandiosidade. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico Mirror, a construção levou mais de três anos para ser concluída e conta com oito quartos, além de amplas áreas de lazer ao ar livre.

Entre os ambientes internos, a residência dispõe de garagem subterrânea, sala de cinema privativa e academia completa. O luxo também aparece nos acabamentos: há peças de mármore italiano espalhadas pelos cômodos e um mural da Louis Vuitton, desenvolvido sob medida para o quarto que o jogador dividirá com a companheira, Georgina Rodríguez.

Apesar de a nova casa estar pronta para ser inaugurada, Cristiano Ronaldo não deve se mudar imediatamente. De acordo com o Mirror, a ideia é que o craque português passe a viver na mansão após encerrar a carreira no futebol. Enquanto isso, o atacante de 40 anos segue no Al-Nassr, na Arábia Saudita.

Outras mansões do craque

Além da carreira vitoriosa dentro de campo, Cristiano Ronaldo construiu ao longo dos anos um patrimônio imobiliário que se estende por diferentes países. Dono de uma fortuna estimada em R$ 8,8 bilhões, o atacante investiu em mansões, apartamentos de alto padrão e villas localizadas em regiões consideradas algumas das mais exclusivas do mundo.

Na ilha da Madeira, terra natal do jogador, Cristiano Ronaldo também é dono de um complexo residencial de grande porte em Funchal. Comprado em 2015 e reformado ao longo de quatro anos, o imóvel recebeu um investimento de cerca de R$ 44 milhões. A antiga construção foi transformada em um edifício de sete andares, onde vivem a mãe do atleta, Dolores, e o irmão, Hugo. A propriedade conta com duas piscinas de padrão olímpico, piscina no terraço, jacuzzi, pequeno campo de futebol e garagem subterrânea com espaço para cinco veículos. O endereço fica próximo ao Museu CR7 e ao hotel Pestana CR7.

Outro imóvel do jogador fica na Espanha. Em 2019, Ronaldo adquiriu uma casa de férias em Marbella, na Costa del Sol, por aproximadamente R$ 7,5 milhões. Localizada em um condomínio de luxo, a residência dispõe de piscina de borda infinita, cinema privativo e acesso com iluminação em LED. O imóvel está situado próximo a uma propriedade pertencente ao lutador Conor McGregor.

Durante sua passagem pela Juventus, o atacante também viveu em uma residência nos arredores de Turim, na Itália. O valor do imóvel não foi divulgado, mas a propriedade é composta por duas villas interligadas, situadas em uma rua privada com segurança. Cercada por jardins, a casa oferece vista panorâmica da cidade e conta com piscina, academia, amplos closets e um espaço destinado a crianças. Não há confirmação se o jogador ainda mantém a posse do local.

Na Espanha, outro endereço marcante é a mansão localizada no exclusivo bairro de La Finca, nos arredores de Madri. Avaliada em cerca de R$ 30 milhões, a residência foi o lar de Cristiano Ronaldo durante grande parte de sua passagem pelo Real Madrid. Com arquitetura moderna, a casa possui campo de futebol, piscina e portas com as iniciais “CR” gravadas. O imóvel foi colocado à venda após a saída do jogador do clube espanhol, mas não há confirmação de que tenha sido vendido.

Em Portugal, Cristiano Ronaldo também investiu em imóveis de alto padrão na capital. Em 2019, adquiriu uma cobertura avaliada em cerca de R$ 41 milhões, considerada uma das mais caras já vendidas em Lisboa. O apartamento ocupa o topo de um edifício de 13 andares próximo ao Parque Eduardo VII e oferece vista panorâmica da cidade. O espaço inclui três quartos, academia, sauna, piscinas interna e externa, cinema, estacionamento privativo e terraço no rooftop. Além disso, o jogador é apontado como proprietário de outro apartamento na região da Rua Castilho, cujo valor não foi divulgado.