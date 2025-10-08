O CARA

Veja o patrimônio de Cristiano Ronaldo, primeiro jogador de futebol bilionário da história

Bloomberg apontou crescimento da riqueza do atacante após assinar novo contrato com o Al-Nassr

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:19

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo continua quebrando recordes, desta vez fora dos gramados. O atacante português se tornou o primeiro jogador de futebol a ser listado como bilionário, segundo o site Bloomberg, especializado em finanças. Seu patrimônio é estimado em 1,4 bilhão de dólares, cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual.

O feito veio após a renovação de seu contrato com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, que agora ultrapassa 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). No primeiro contrato com o clube, Ronaldo havia recebido cerca de 200 milhões de dólares (R$ 1 bilhão). Entre 2002 e 2023, sua trajetória passou por grandes clubes europeus, incluindo Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, rendendo ao craque mais de 550 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) em salários.

Além dos salários, Cristiano Ronaldo ampliou seu patrimônio por meio de contratos comerciais e investimentos. O atacante fechou acordos com marcas como Nike, Armani, Louis Vuitton e Castrol. Ele também investiu em setores como moda e turismo, incluindo uma cadeia de hotéis, e mantém empreendimentos menores em Portugal, especialmente em Lisboa.

A Bloomberg detalha que o patrimônio bilionário de CR7 é resultado da combinação de salários, contratos com o Al-Nassr e patrocínios. Um resumo dos principais ganhos do craque inclui:

Salários ao longo da carreira (2002-2023): 550 milhões de dólares;

Primeiro contrato com Al-Nassr: 200 milhões de dólares;

Renovação de contrato com Al-Nassr até 2027: 400 milhões de dólares;

Patrocínios e acordos comerciais: 175 milhões de dólares.