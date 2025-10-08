Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja o patrimônio de Cristiano Ronaldo, primeiro jogador de futebol bilionário da história

Bloomberg apontou crescimento da riqueza do atacante após assinar novo contrato com o Al-Nassr

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:19

Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo continua quebrando recordes, desta vez fora dos gramados. O atacante português se tornou o primeiro jogador de futebol a ser listado como bilionário, segundo o site Bloomberg, especializado em finanças. Seu patrimônio é estimado em 1,4 bilhão de dólares, cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual.

O feito veio após a renovação de seu contrato com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, que agora ultrapassa 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). No primeiro contrato com o clube, Ronaldo havia recebido cerca de 200 milhões de dólares (R$ 1 bilhão). Entre 2002 e 2023, sua trajetória passou por grandes clubes europeus, incluindo Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, rendendo ao craque mais de 550 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) em salários.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
1 de 7
Lamborghini Aventador por Reprodução

Além dos salários, Cristiano Ronaldo ampliou seu patrimônio por meio de contratos comerciais e investimentos. O atacante fechou acordos com marcas como Nike, Armani, Louis Vuitton e Castrol. Ele também investiu em setores como moda e turismo, incluindo uma cadeia de hotéis, e mantém empreendimentos menores em Portugal, especialmente em Lisboa.

A Bloomberg detalha que o patrimônio bilionário de CR7 é resultado da combinação de salários, contratos com o Al-Nassr e patrocínios. Um resumo dos principais ganhos do craque inclui:

Salários ao longo da carreira (2002-2023): 550 milhões de dólares;

Primeiro contrato com Al-Nassr: 200 milhões de dólares;

Renovação de contrato com Al-Nassr até 2027: 400 milhões de dólares;

Patrocínios e acordos comerciais: 175 milhões de dólares.

O status de bilionário coloca Cristiano Ronaldo em um grupo seleto de esportistas que alcançaram cifras semelhantes, ainda que por caminhos diferentes. Roger Federer chegou à marca principalmente por meio de participação em empresas esportivas, como a marca "On", enquanto Michael Jordan atingiu o bilhão graças a contratos de patrocínio, principalmente com a Nike. Ronaldo, por sua vez, alcançou a marca principalmente pelos salários, somados a investimentos estratégicos.

Mais recentes

Imagem - Como Schumacher se comunica com a família, segundo amiga próxima

Como Schumacher se comunica com a família, segundo amiga próxima
Imagem - Vitória quer aproveitar parada antes do Ba-Vi para ajustar o sistema defensivo

Vitória quer aproveitar parada antes do Ba-Vi para ajustar o sistema defensivo
Imagem - Saiba como o Bahia pode usar a Data Fifa para chegar bem ao Ba-Vi

Saiba como o Bahia pode usar a Data Fifa para chegar bem ao Ba-Vi

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
03

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar