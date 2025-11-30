ESPORTE

Corinthians encara Botafogo em Itaquera com esperança de G-8 no Brasileirão

Veja detalhes do jogo

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 10:56

Partida acontece hoje (30) Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A temporada irregular do Corinthians faz o torcedor já se concentrar nas semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas em dezembro, mas, até lá, o clube ainda tem o Brasileirão para disputar. Tentando encerrar o campeonato da melhor maneira possível, o time do Parque São Jorge encara o Botafogo neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 36ª rodada.

A prévia do confronto com o Cruzeiro pela Copa do Brasil não foi nada animadora para o Corinthians. Na rodada passada, o time paulista foi derrotado por 3 a 0 no Mineirão e terá de melhorar o desempenho se quiser faturar o troféu. Com o recado de que o confronto não será nada fácil, aumentou a urgência de a equipe alvinegra buscar pelo menos a oitava colocação do Brasileiro para, se o time mineiro ou o Fluminense ficarem com o título, ficar com a vaga extra na pré-Libertadores.

Faltando três rodadas para o fim do Brasileirão, o Corinthians está momentaneamente na 12ª posição, com 45 pontos, e não alcança mais o G-7. Porém, uma vitória simples sobre o Botafogo já faz a equipe paulista encerrar a rodada na oitava colocação. O time do técnico Dorival Júnior alcançaria os mesmos 48 pontos do rival São Paulo, mas levaria a melhor no saldo de gols (-4 a -6). O tricolor paulista foi goleado por 6 a 0 pelo Fluminense, na quinta-feira, no Maracanã.

Além do jogo com o Botafogo, o Corinthians ainda terá pela frente, no Brasileirão, o Fortaleza, fora de casa, e o Juventude, em Itaquera. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil está marcado para 10 de dezembro, em Belo Horizonte.

"Realmente fomos muito irregulares ao longo do campeonato, impressionante como deixamos escapar pontos importantes atuando bem ou não. Tivemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados, o que tem nos tirado a tranquilidade", admitiu Dorival após revés diante do Cruzeiro.

Para o duelo deste domingo, o Corinthians não poderá contar com o volante José Martínez, expulso por agressão no jogo contra o Cruzeiro. Memphis Depay continua tratando um edema ósseo no joelho esquerdo e deve ser poupado. Hugo Souza, Maycon e Matheus Bidu, que estavam no departamento médico, avançaram no processo de recuperação e têm chance de ir a campo.

A partida também tem caráter decisivo para o alvinegro carioca. Invicto há sete partidas, o Botafogo já está classificado para a Libertadores e briga por uma vaga no G-5 para se garantir na fase de grupos. Os cariocas têm 58 pontos e, com a vitória do Fluminense, iniciaram a rodada na sexta posição.

O técnico Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, terá dois desfalques de peso: o lateral-direito levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, enquanto o volante Danilo, ex-Palmeiras, sentiu uma lesão na coxa e corre o risco de não jogar mais em 2025.

Ficha técnica

CORINTHIANS - Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele, André Carrilo (Maycon), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton, Artur (Santi Rodríguez), Savarino e Joaquín Correa; Kadir Barría (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 16h.