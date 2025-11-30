Tragédia: veja o que se sabe sobre acidente que matou médico palmeirense antes da Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 11:36
O médico paulista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu no sábado (29) em Lima, no Peru, após bater a cabeça numa ponte durante um passeio turístico em um ônibus de dois andares. Ele estava na capital peruana para acompanhar a final da Libertadores e fazia o trajeto conhecido como “Circuito de Playas” com outros torcedores do Palmeiras quando ocorreu o acidente.
Segundo a polícia local, o grupo pulava no andar superior do veículo, que era aberto, no momento em que o ônibus passou sob uma ponte baixa sem reduzir a velocidade.
Quem era a vítima?
Cauê Brunelli Dezotti tinha 38 anos, era médico urologista especializado em cirurgia robótica, com consultórios em Limeira e Campinas (SP). Ele também era professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras. Era solteiro e não tinha filhos.
O que aconteceu durante o passeio?
O acidente ocorreu no “Circuito de Playas”, realizado por ônibus de dois andares. Cauê estava no segundo piso, que não tinha teto. Segundo o chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, torcedores pulavam no andar superior e não perceberam a aproximação de uma ponte baixa. Cauê acabou atingindo a cabeça na estrutura.
O ônibus reduziu a velocidade?
De acordo com testemunhas, o veículo não diminuiu a velocidade ao se aproximar da ponte.
Houve atendimento no local?
Sim. Cauê recebeu os primeiros socorros no local, foi levado por uma ambulância até a Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.
O que dizem as autoridades peruanas?
A polícia informou que os torcedores “estavam saltando no segundo nível” e não viram que passariam por uma ponte. O caso segue em apuração pelas autoridades locais.
Onde o corpo está e quando será trazido ao Brasil?
O corpo permanecia no Instituto de Medicina Legal de Lima até a noite de sábado (29). O translado para o Brasil está previsto para quarta-feira, segundo Roberto Martins, amigo da família, e depende da confirmação da companhia aérea. Uma funerária de Limeira foi contratada para realizar o transporte.
A família recebe apoio consular?
Sim. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio da Embaixada do Brasil em Lima, presta assistência consular à família.
Como o Palmeiras se manifestou?
O clube lamentou a morte em nota oficial, expressou solidariedade aos familiares e destacou que Cauê estava na cidade para acompanhar a decisão da Libertadores.
Houve outras homenagens?
Sim. A Faculdade São Leopoldo Mandic ressaltou o comprometimento e a excelência do médico na docência. Uma turma de medicina o descreveu como “inspiração” e “exemplo de humanidade”.
O prefeito de Limeira, Murilo Félix, também lamentou a morte e afirmou que a cidade perde um médico jovem, dedicado e muito estimado pela comunidade.