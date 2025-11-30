DURANTE PASSEIO

Tragédia: veja o que se sabe sobre acidente que matou médico palmeirense antes da Libertadores

Ocorrência foi em Lima, no Peru; vítima viajou para ver a final do jogo

Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 11:36

Médico morreu em acidente em Lima Crédito: Reprodução / Redes sociais

O médico paulista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu no sábado (29) em Lima, no Peru, após bater a cabeça numa ponte durante um passeio turístico em um ônibus de dois andares. Ele estava na capital peruana para acompanhar a final da Libertadores e fazia o trajeto conhecido como “Circuito de Playas” com outros torcedores do Palmeiras quando ocorreu o acidente.

Segundo a polícia local, o grupo pulava no andar superior do veículo, que era aberto, no momento em que o ônibus passou sob uma ponte baixa sem reduzir a velocidade.

Veja o que se sabe sobre o caso

Quem era a vítima?

Cauê Brunelli Dezotti tinha 38 anos, era médico urologista especializado em cirurgia robótica, com consultórios em Limeira e Campinas (SP). Ele também era professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras. Era solteiro e não tinha filhos.

O que aconteceu durante o passeio?

O acidente ocorreu no “Circuito de Playas”, realizado por ônibus de dois andares. Cauê estava no segundo piso, que não tinha teto. Segundo o chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, torcedores pulavam no andar superior e não perceberam a aproximação de uma ponte baixa. Cauê acabou atingindo a cabeça na estrutura.

O ônibus reduziu a velocidade?

De acordo com testemunhas, o veículo não diminuiu a velocidade ao se aproximar da ponte.

Houve atendimento no local?

Sim. Cauê recebeu os primeiros socorros no local, foi levado por uma ambulância até a Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.

O que dizem as autoridades peruanas?

A polícia informou que os torcedores “estavam saltando no segundo nível” e não viram que passariam por uma ponte. O caso segue em apuração pelas autoridades locais.

Onde o corpo está e quando será trazido ao Brasil?

O corpo permanecia no Instituto de Medicina Legal de Lima até a noite de sábado (29). O translado para o Brasil está previsto para quarta-feira, segundo Roberto Martins, amigo da família, e depende da confirmação da companhia aérea. Uma funerária de Limeira foi contratada para realizar o transporte.

A família recebe apoio consular?

Sim. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio da Embaixada do Brasil em Lima, presta assistência consular à família.

Como o Palmeiras se manifestou?

O clube lamentou a morte em nota oficial, expressou solidariedade aos familiares e destacou que Cauê estava na cidade para acompanhar a decisão da Libertadores.

Houve outras homenagens?

Sim. A Faculdade São Leopoldo Mandic ressaltou o comprometimento e a excelência do médico na docência. Uma turma de medicina o descreveu como “inspiração” e “exemplo de humanidade”.