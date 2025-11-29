Anjo da Transformação alerta: Decisões tomadas hoje podem mudar o destino de certos signos (29 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:02
Hoje o céu não pede pressa, pede profundidade. Com Mercúrio se afastando e as emoções mais introvertidas, o Anjo da Transformação abre espaço para revisões honestas: no trabalho, nas relações, nos planos pessoais.
É aquele tipo de sábado que marca uma virada silenciosa, mas poderosa. Você pensa, entende e só depois age. E é exatamente isso que o fluxo pede.
O Anjo da Transformação te guia para escolhas sólidas. Use o dia com consciência.