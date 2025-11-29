ASTROLOGIA

Anjo da Transformação alerta: Decisões tomadas hoje podem mudar o destino de certos signos (29 de novembro)

Mercúrio em afastamento reforça um clima de recolhimento e consciência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:02

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Hoje o céu não pede pressa, pede profundidade. Com Mercúrio se afastando e as emoções mais introvertidas, o Anjo da Transformação abre espaço para revisões honestas: no trabalho, nas relações, nos planos pessoais.

É aquele tipo de sábado que marca uma virada silenciosa, mas poderosa. Você pensa, entende e só depois age. E é exatamente isso que o fluxo pede.

Confira como cada signo se ajusta:

Áries: Colaborações forçadas caem por terra. Você aprende a administrar interferências.

Touro: Evite debates calorosos. O silêncio pode ser mais produtivo do que falação.

Gêmeos: Velhos planos voltam para serem finalizados. Maturidade é a palavra do dia.

Câncer: Conexões sociais se fortalecem; você se sente parte de algo maior.

Leão: Mova-se. Pensar demais trava caminhos.

Virgem: Deixe tudo registrado. A ordem será sua proteção.

Libra: A ansiedade diminui quando você entende que os riscos eram menores do que pareciam.

Escorpião: Resistências externas não anulam sua força. Continue apresentando ideias.

Sagitário: Choques criam novas possibilidades. A criatividade nasce do atrito.

Capricórnio: Finalize pendências. O crescimento virá na sequência.

Aquário: Metas definidas são essenciais. Nada de navegar sem direção.

Peixes: A liberdade que você busca começa a ganhar forma real.