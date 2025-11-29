Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 00:15
As energias deste sábado (29) são guiadas pela carta O Coração, símbolo de afeto, união e sentimentos sinceros. Ela traz um dia de emoções à flor da pele e de abertura para o amor em todas as suas formas.
Tarot Cigano
O Coração fala sobre reconciliações, reencontros e gestos de carinho que curam feridas antigas. É o momento ideal para perdoar, fortalecer vínculos e expressar o que se sente sem medo. Quem está em um relacionamento pode viver momentos de ternura e cumplicidade. Já os solteiros podem receber sinais do destino indicando um novo começo.
No campo profissional, a carta sugere colocar mais emoção no que se faz. Trabalhar com amor e propósito pode render bons frutos e abrir portas inesperadas.
Neste sábado, o conselho do Baralho Cigano é simples: siga o que o coração disser. Ele saberá apontar o caminho certo.