Anjo da Guarda deste sábado (29 de novembro) alerta 5 signos: pare de esperar as coisas caírem do céu, é hora de agir

O universo quer te ajudar, mas precisa ver o seu movimento primeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 00:30

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Reprodução

O sábado (29 de novembro) chega com uma energia de ação e coragem. Os anjos da guarda enviam um recado direto: não adianta esperar que as coisas mudem se você não der o primeiro passo. A vida está cheia de oportunidades, mas é preciso atitude para alcançá-las. A fé sem movimento é apenas desejo. Este é o momento de girar a maçaneta, de tentar, arriscar e confiar que o universo vai responder ao seu esforço. O destino favorece quem se levanta e faz.

Áries

A força está dentro de você, mas anda adormecida pela dúvida. O dia pede iniciativa e ousadia. Vá atrás do que quer, mesmo que pareça difícil. A sorte só ajuda quem se movimenta.

Leão

Você tem talento e brilho, mas precisa mostrar isso ao mundo. Pare de esperar que reconheçam o seu valor e vá atrás do espaço que merece. O anjo te lembra: portas se abrem para quem tem coragem de bater.

Libra

Você quer mudança, mas o medo de errar te paralisa. O universo está pronto para te ajudar, mas depende da sua ação. Dê o primeiro passo e o resto virá naturalmente. Confie no que o coração pede.

Capricórnio

Os planos não vão sair do papel se você não começar a agir. O dia traz energia de prosperidade e conquista, mas ela só se manifesta para quem faz acontecer. É hora de colocar a mão na massa e acreditar no seu poder.

Aquário

A vida quer te surpreender, mas você precisa dar espaço para isso. Saia da zona de conforto, experimente algo novo, mude o caminho. A coragem de agir será o que abrirá as portas que você tanto deseja.

Mensagem do dia: “Não adianta torcer para a porta abrir se você não girar a maçaneta. O milagre acontece quando a fé se transforma em atitude.”

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

