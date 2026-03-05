MÚSICA

Melody comenta rumores de briga com Anitta e mostra trecho de parceria ainda não lançada

Cantora afirmou que os desentendimentos nunca passaram de brincadeiras e contou que as duas gravaram músicas juntas, incluindo uma faixa ainda inédita

Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 22:46

Melody fala sobre relação com Anitta e revela música inédita gravada pelas duas Crédito: Reprodução

A cantora Melody comentou publicamente sobre sua relação com Anitta e afirmou que os supostos conflitos entre as duas nunca passaram de provocações e brincadeiras. A revelação aconteceu durante participação da artista no podcast Pod Delas, exibido nesta quinta-feira (5).

Segundo Melody, a convivência entre elas sempre foi amistosa, apesar das trocas públicas de comentários que repercutiram nas redes sociais ao longo dos últimos anos. A cantora explicou que, nos bastidores, ambas entendiam o tom das interações e que a situação nunca evoluiu para um conflito real.

Durante a conversa, a artista também contou que chegou a trabalhar diretamente com Anitta em estúdio. De acordo com Melody, as duas gravaram três músicas juntas em um período em que conversaram sobre possíveis projetos profissionais. Entre elas está uma faixa chamada “Rapariga”, que ainda não foi lançada oficialmente.

A cantora revelou que a música já está pronta, mas depende de um projeto maior para chegar ao público. Ela afirmou que a faixa exige um lançamento estratégico, com produção visual e planejamento à altura, já que envolve duas artistas com carreiras consolidadas.

Melody ainda relembrou a repercussão envolvendo a música “Fala Quem É”, que acabou sendo lançada sem sua participação. A artista contou que inicialmente havia divulgado a colaboração em um programa na internet, mas posteriormente foi retirada do projeto.

Mesmo assim, ela disse que não ficou magoada com a decisão e afirmou compreender a estratégia da equipe da cantora. Melody destacou que sempre admirou Anitta e que a relação entre as duas continua positiva, apesar das mudanças em alguns projetos musicais.