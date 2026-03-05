Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Melody comenta rumores de briga com Anitta e mostra trecho de parceria ainda não lançada

Cantora afirmou que os desentendimentos nunca passaram de brincadeiras e contou que as duas gravaram músicas juntas, incluindo uma faixa ainda inédita

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 22:46

Melody fala sobre relação com Anitta e revela música inédita gravada pelas duas Crédito: Reprodução

A cantora Melody comentou publicamente sobre sua relação com Anitta e afirmou que os supostos conflitos entre as duas nunca passaram de provocações e brincadeiras. A revelação aconteceu durante participação da artista no podcast Pod Delas, exibido nesta quinta-feira (5).

Segundo Melody, a convivência entre elas sempre foi amistosa, apesar das trocas públicas de comentários que repercutiram nas redes sociais ao longo dos últimos anos. A cantora explicou que, nos bastidores, ambas entendiam o tom das interações e que a situação nunca evoluiu para um conflito real.

Durante a conversa, a artista também contou que chegou a trabalhar diretamente com Anitta em estúdio. De acordo com Melody, as duas gravaram três músicas juntas em um período em que conversaram sobre possíveis projetos profissionais. Entre elas está uma faixa chamada “Rapariga”, que ainda não foi lançada oficialmente.

A cantora revelou que a música já está pronta, mas depende de um projeto maior para chegar ao público. Ela afirmou que a faixa exige um lançamento estratégico, com produção visual e planejamento à altura, já que envolve duas artistas com carreiras consolidadas.

Melody

Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody e o ex-namorado, João Pancera por Reprodução/Instagram
Melody e o ex-namorado, João Pancera por Reprodução
MC Melody por Reprodução/Instagram
Melody em acidente por Reprodução / Redes sociais
Anitta anuncia parceria musical com Melody por Reprodução/Instagram
Melody por Reprodução/Redes sociais
1 de 12
Melody por Reprodução

Melody ainda relembrou a repercussão envolvendo a música “Fala Quem É”, que acabou sendo lançada sem sua participação. A artista contou que inicialmente havia divulgado a colaboração em um programa na internet, mas posteriormente foi retirada do projeto.

Mesmo assim, ela disse que não ficou magoada com a decisão e afirmou compreender a estratégia da equipe da cantora. Melody destacou que sempre admirou Anitta e que a relação entre as duas continua positiva, apesar das mudanças em alguns projetos musicais.

Durante o podcast, a cantora também mostrou um pequeno trecho da faixa inédita gravada com Anitta, reforçando que a parceria existe e que pode ser lançada futuramente, caso o momento artístico das duas permita.

Mais recentes

Imagem - Zé Felipe revela motivo de mudança de mansão ser cancelada e diz que negocia novo imóvel

Zé Felipe revela motivo de mudança de mansão ser cancelada e diz que negocia novo imóvel
Imagem - Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações
Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez
02

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)
03

Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)

Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
04

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória