Ator Jackson Antunes revela transplante de rim após grave problema de saúde; esposa foi a doadora

Ator contou que recebeu o órgão da própria mulher, e falou pela primeira vez sobre a cirurgia em entrevista ao Fantástico

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 23:45

Jackson Antunes revela transplante de rim após doação da esposa Crédito: Reprodução

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, contou que passou por um transplante de rim depois de enfrentar um período delicado de saúde. O órgão foi doado pela própria esposa, a atriz Cristiana Britto, com quem ele mantém um relacionamento há mais de três décadas. Já em recuperação, o artista falou pela primeira vez sobre o procedimento durante entrevista ao Fantástico, que irá ao ar neste domingo, 8.

Conhecido por uma longa trajetória na televisão brasileira, Jackson Antunes participou de diversas produções marcantes. Entre elas estão as novelas Renascer, O Rei do Gado, A Favorita e Todas as Flores, além da versão de A Escrava Isaura. Durante a conversa, ele relatou os momentos difíceis que viveu antes do transplante e descreveu o impacto das dores constantes e da incerteza sobre a recuperação.

O ator também relembrou que não foi a primeira vez que precisou enfrentar desafios relacionados à saúde. Em 2023, Jackson revelou que havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas e afirmou que conseguiu superar a doença após o tratamento. Já em agosto do ano passado, ele voltou a ser hospitalizado depois de sofrer um ferimento no braço.

Agora em fase de recuperação, o artista afirma que vive um novo momento ao lado da família e da esposa, responsável pela doação do rim que possibilitou a cirurgia.

