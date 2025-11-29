ASTROLOGIA

Touro, Gêmeos, Escorpião e Capricórnio recebem bênçãos muito esperadas do universo neste sábado (29 de novembro)

O dia marca o fim da confusão e o início de decisões mais leves e certeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00

Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 29 de novembro, a energia do dia limpa arestas, esclarece situações e devolve a sensação de direção depois de semanas confusas. Quatro signos recebem bênçãos claras: mensagens fazem sentido, respostas chegam e o caminho à frente se torna evidente. É um momento de insight, realização e confirmação. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

A névoa mental se dissipa e você volta a sentir objetividade. Decidir fica fácil, agir fica natural e tudo passa a fluir sem obstáculos. O dia traz uma confirmação importante, aquela que valida suas percepções e te recoloca no ritmo certo.

Dica cósmica: Aproveite o impulso e avance, o caminho está livre.

Gêmeos:

O sábado traz clareza, leveza e uma sensação deliciosa de entendimento. Mal-entendidos desaparecem e sua mente funciona com precisão. Uma frase, conversa ou mensagem serve como gatilho para um insight poderoso. É a validação que você esperava.

Dica cósmica: Preste atenção às palavras, um detalhe pode abrir portas.

Escorpião:

Informações importantes vêm à tona, e isso muda tudo. Algo que estava nebuloso se revela e, com isso, suas decisões ganham força. Você entende, conecta e direciona a energia com maestria. Nada passa despercebido hoje.

Dica cósmica: Observe o que retorna ou reaparece, há significado nisso.

Capricórnio:

Você recupera foco, força e motivação. Uma confirmação prática sinaliza o próximo passo, eliminando dúvidas e devolvendo sua segurança natural. O dia marca um ponto de retomada: você sente que está no caminho certo novamente.

Dica cósmica: Não espere mais sinais; use o que chegou e avance já.