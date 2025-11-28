ASTROLOGIA

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem recompensas importantes do universo hoje (28 de novembro)

Autenticidade, coragem e verdade interior guiam o dia e abrem caminhos para revelações e presentes inesperados

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e presente Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 27 de novembro, marca um ponto de virada para quatro signos que vinham precisando de clareza e confirmação. O dia traz um sentimento forte de merecimento, liberdade e reencontro com partes de si que estavam adormecidas. É um momento de perceber o próprio valor, assumir desejos verdadeiros e acolher presentes que chegam como consequência direta de autenticidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você se reconecta ao que vinha guardando para manter a harmonia com os outros e finalmente assume seus próprios desejos. Uma sensação de liberdade pessoal se instala e você passa a agir com mais coragem, seja no amor, seja em decisões práticas que antes pareciam distantes. Hoje você dá o passo que vinha adiando.

Dica cósmica: honre o que você quer, sem pedir permissão.

Virgem: O peso das cobranças internas começa a cair, abrindo espaço para leveza. Você acessa uma verdade simples: não precisa ser perfeito para viver bem. Algo desperta sua criatividade, seus gostos e aquilo que faz seu coração vibrar. Ao aceitar suas imperfeições, você recupera força.

Dica cósmica: deixe a espontaneidade conduzir o dia.

Escorpião: A sinceridade emocional se torna seu ponto de poder. Hoje você entende melhor seus sentimentos e reconhece o próprio valor em relações importantes. Encontros, conversas e revelações chegam com intensidade, mas de forma libertadora. A autenticidade atrai o que é real.

Dica cósmica: confie na profundidade, ela abre portas.

Sagitário: Você sente vontade de viver algo novo, romper limites pessoais e resgatar seu entusiasmo natural pela vida. Ao deixar para trás velhas autocríticas, surge uma versão sua mais leve, ousada e verdadeira. Seu brilho pessoal se fortalece e inspira novas possibilidades.

Dica cósmica: siga o impulso que expande, não o que limita.