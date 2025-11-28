Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:57
Sextou (28) com uma energia poderosa no céu! O dia chega marcada pela Lua em Capricórnio, aquela vibe de responsabilidade, disciplina e vontade de fechar pendências antes do fim de semana. Ao mesmo tempo, Marte conversa de forma harmoniosa com Júpiter, ampliando coragem, otimismo e até aquela fome de fazer escolhas grandes, daquelas que mudam rumos.
O céu favorece decisões, conversas importantes e até movimentos ousados. E para quem gosta de testar a sorte, as vibrações astrológicas do dia também influenciam números que podem atrair boas oportunidades.
Lembre-se: quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.