Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Lua em Capricórnio e Marte alinhado a Júpiter mexem com foco, coragem e decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:57

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Sextou (28) com uma energia poderosa no céu! O dia chega marcada pela Lua em Capricórnio, aquela vibe de responsabilidade, disciplina e vontade de fechar pendências antes do fim de semana. Ao mesmo tempo, Marte conversa de forma harmoniosa com Júpiter, ampliando coragem, otimismo e até aquela fome de fazer escolhas grandes, daquelas que mudam rumos.

O céu favorece decisões, conversas importantes e até movimentos ousados. E para quem gosta de testar a sorte, as vibrações astrológicas do dia também influenciam números que podem atrair boas oportunidades.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 13, 38

Mensagem: A Lua em Capricórnio te deixa focado(a) como nunca. É dia de colocar metas no lugar e agir com maturidade.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 16, 25

Mensagem: Sua persistência está turbinada hoje. Decisões ficam mais claras e o ritmo de trabalho, mais fluido.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 22, 33

Mensagem: Raciocínio rápido + estratégia = dia perfeito para reuniões e ajustes importantes.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 18, 41

Mensagem: A Lua em oposição ao seu signo mexe com a sensibilidade, mas aumenta a percepção das nuances.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 10, 28

Mensagem: Hoje você brilha quando organiza sua vida. Estrutura + criatividade = sucesso.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 15, 30

Mensagem: A Lua em Capricórnio reforça seu senso natural de responsabilidade.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 19, 44

Mensagem: Você busca equilíbrio entre fazer o que precisa e o que te dá prazer.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 11, 29

Mensagem: Intuição forte, mas direcionada a resultados práticos.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 21

Mensagem: Marte turbina sua coragem e amplia sua visão hoje.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 11, 20, 60

Mensagem: Com a Lua no seu signo, você assume o controle natural da situação.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 17, 29, 45

Mensagem: O dia pede recolhimento, análise e silêncio para pensar.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 25, 37, 55

Mensagem: Sensibilidade e foco caminham juntos, o que é raro e precioso.