Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Lua em Capricórnio e Marte alinhado a Júpiter mexem com foco, coragem e decisões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:57

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Sextou (28) com uma energia poderosa no céu! O dia chega marcada pela Lua em Capricórnio, aquela vibe de responsabilidade, disciplina e vontade de fechar pendências antes do fim de semana. Ao mesmo tempo, Marte conversa de forma harmoniosa com Júpiter, ampliando coragem, otimismo e até aquela fome de fazer escolhas grandes, daquelas que mudam rumos.

O céu favorece decisões, conversas importantes e até movimentos ousados. E para quem gosta de testar a sorte, as vibrações astrológicas do dia também influenciam números que podem atrair boas oportunidades.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 13, 38
    Mensagem: A Lua em Capricórnio te deixa focado(a) como nunca. É dia de colocar metas no lugar e agir com maturidade.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 16, 25
    Mensagem: Sua persistência está turbinada hoje. Decisões ficam mais claras e o ritmo de trabalho, mais fluido.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 5, 22, 33
    Mensagem: Raciocínio rápido + estratégia = dia perfeito para reuniões e ajustes importantes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 18, 41
    Mensagem: A Lua em oposição ao seu signo mexe com a sensibilidade, mas aumenta a percepção das nuances.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 10, 28
    Mensagem: Hoje você brilha quando organiza sua vida. Estrutura + criatividade = sucesso.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 15, 30
    Mensagem: A Lua em Capricórnio reforça seu senso natural de responsabilidade.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 7, 19, 44
    Mensagem: Você busca equilíbrio entre fazer o que precisa e o que te dá prazer.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 7, 11, 29
    Mensagem: Intuição forte, mas direcionada a resultados práticos.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 12, 21
    Mensagem: Marte turbina sua coragem e amplia sua visão hoje.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 11, 20, 60
    Mensagem: Com a Lua no seu signo, você assume o controle natural da situação.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 17, 29, 45
    Mensagem: O dia pede recolhimento, análise e silêncio para pensar.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 25, 37, 55
    Mensagem: Sensibilidade e foco caminham juntos, o que é raro e precioso.

Lembre-se: quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.

