Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Disputa acirrada: Rayane Figliuzzi é eliminada de 'A Fazenda 17' após votação apertada

Namorada de Belo deixa o reality na noite desta quinta (27) em disputa com Toninho Tornado e Luiz Mesquita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 00:00

Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex
Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A noite foi de emoção em A Fazenda 17. E, para Rayane Figliuzzi, foi também o encerramento da trajetória no reality rural. A peoa deixou o programa nesta quinta-feira (27) com 28,63% dos votos para ficar, após uma votação extremamente acirrada, disputando voto a voto contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita, um dos resultados mais apertados da temporada. 

Como Rayane caiu na Roça

A ida de Rayane para a berlinda começou a ser desenhada na formação da Roça, na última terça-feira (25). Ela foi a mais votada da sede, levando sete votos dos colegas. Ao ocupar o segundo banquinho, puxou Kathy Maravilha da Baia para a Roça.

Mas a dinâmica mudou completamente com o Poder Laranja nas mãos de Dudu Camargo. O Fazendeiro tinha o direito de substituir o terceiro roceiro, e não hesitou: tirou Kathy da disputa e colocou Toninho Tornado em seu lugar.

Leia mais

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

Imagem - Enquete aponta eliminação apertadíssima em A Fazenda 17; veja quem deve sair

Enquete aponta eliminação apertadíssima em A Fazenda 17; veja quem deve sair

  • Assim, a formação inicial ficou:

  • Walério Araújo, pelo Fazendeiro Dudu Camargo;
  • Rayane Figliuzzi, a mais votada da casa;
  • Toninho Tornado, colocado por um dos poderes especiais;
  • Luiz Mesquita, pelo Resta Um.

Desempenho na Prova do Fazendeiro

Na quarta-feira (26), Rayane não teve chance de lutar pela vaga: ela estava vetada e não participou da Prova do Fazendeiro.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Toninho, Walério e Mesquita se enfrentaram em uma prova de agilidade com tarefas de cozinha. Toninho eliminou Mesquita no duelo, mas perdeu a final para Walério Araújo, que garantiu o chapéu e escapou da Roça.

Toninho e Mesquita retornaram à berlinda ao lado de Rayane.

  • Clima tenso no pós-Roça

Logo após a formação, o ambiente na sede ficou ainda mais pesado. Durante um intervalo, Créo Kellab e Fabiano Morais se desentenderam, e Créo acabou desferindo um soco no colega. Adriane Galisteu voltou do comercial para anunciar a eliminação imediata do ator por agressão, deixando o clima ainda mais tenso.

A eliminação de Rayane

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
1 de 15
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram

No retorno ao vivo, Adriane Galisteu anunciou o veredito: Com a menor porcentagem dos votos para ficar, Rayane Figliuzzi foi a eliminada da noite.

A saída modelo, influenciadora e namorada do cantor Belo surpreendeu parte do público, já que a votação seguiu equilibrada até os últimos minutos e deve redesenhar as alianças e estratégias na reta final do jogo.

De acordo com a parcial da enquete do CORREIO, a disputa estava extremamente acirrada. Rayane Figliuzzi aparecia na lanterna, somando apenas 32,22% dos votos para permanecer no jogo. Logo acima vinha Luiz Mesquita, com 32,93%, enquanto Toninho Tornado liderava a preferência do público no momento, alcançando 34,84% dos votos e aparecendo como o menos ameaçado da Roça.

Leia mais

Imagem - 7 receitas de farofas práticas e saborosas

7 receitas de farofas práticas e saborosas

Imagem - 10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Fazenda 17: Expulso, Creo Kellab explica soco dado em Fabiano

Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'

Maria Caporusso é eliminada de A Fazenda 17 em Roça surpresa

Viih Tube mobiliza fãs para salvar o pai em A Fazenda 17, mas admite que não assiste ao programa

Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

Tags:

A Fazenda 17 Rayane Figliuzzi Roça A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (28 de novembro) revela: você vai receber mensagens em sonho

Anjo da Guarda desta sexta-feira (28 de novembro) revela: você vai receber mensagens em sonho
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
02

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú
04

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú