Disputa acirrada: Rayane Figliuzzi é eliminada de 'A Fazenda 17' após votação apertada

Namorada de Belo deixa o reality na noite desta quinta (27) em disputa com Toninho Tornado e Luiz Mesquita

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 00:00

Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A noite foi de emoção em A Fazenda 17. E, para Rayane Figliuzzi, foi também o encerramento da trajetória no reality rural. A peoa deixou o programa nesta quinta-feira (27) com 28,63% dos votos para ficar, após uma votação extremamente acirrada, disputando voto a voto contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita, um dos resultados mais apertados da temporada.

Como Rayane caiu na Roça

A ida de Rayane para a berlinda começou a ser desenhada na formação da Roça, na última terça-feira (25). Ela foi a mais votada da sede, levando sete votos dos colegas. Ao ocupar o segundo banquinho, puxou Kathy Maravilha da Baia para a Roça.

Mas a dinâmica mudou completamente com o Poder Laranja nas mãos de Dudu Camargo. O Fazendeiro tinha o direito de substituir o terceiro roceiro, e não hesitou: tirou Kathy da disputa e colocou Toninho Tornado em seu lugar.

Assim, a formação inicial ficou:



Walério Araújo, pelo Fazendeiro Dudu Camargo;

Rayane Figliuzzi, a mais votada da casa;



Toninho Tornado, colocado por um dos poderes especiais;



Luiz Mesquita, pelo Resta Um.



Desempenho na Prova do Fazendeiro

Na quarta-feira (26), Rayane não teve chance de lutar pela vaga: ela estava vetada e não participou da Prova do Fazendeiro.

Toninho, Walério e Mesquita se enfrentaram em uma prova de agilidade com tarefas de cozinha. Toninho eliminou Mesquita no duelo, mas perdeu a final para Walério Araújo, que garantiu o chapéu e escapou da Roça.

Toninho e Mesquita retornaram à berlinda ao lado de Rayane.

Clima tenso no pós-Roça

Logo após a formação, o ambiente na sede ficou ainda mais pesado. Durante um intervalo, Créo Kellab e Fabiano Morais se desentenderam, e Créo acabou desferindo um soco no colega. Adriane Galisteu voltou do comercial para anunciar a eliminação imediata do ator por agressão, deixando o clima ainda mais tenso.

A eliminação de Rayane

No retorno ao vivo, Adriane Galisteu anunciou o veredito: Com a menor porcentagem dos votos para ficar, Rayane Figliuzzi foi a eliminada da noite.

A saída modelo, influenciadora e namorada do cantor Belo surpreendeu parte do público, já que a votação seguiu equilibrada até os últimos minutos e deve redesenhar as alianças e estratégias na reta final do jogo.