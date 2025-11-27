Acesse sua conta
Enquete aponta eliminação apertadíssima em A Fazenda 17; veja quem deve sair

Luiz Otávio Mesquita, Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi disputam a décima Roça do programa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:29

Décima Roça de A Fazenda
Décima Roça de A Fazenda Crédito: Reprodução

décima Roça de A Fazenda 17 está a todo vapor com Luiz Otávio Mesquita, Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi disputando pela permanência no reality rural da Record. De acordo com parcial da Enquete A Fazenda 17 do CORREIO, a eliminação será apertadíssima por poucos votos de diferença.

Quem deve sair do programa em anúncio que será feito por Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (27) é Rayane Figliuzzi. A namorada do cantor Belo aparece com apenas 32.22% dos votos para ficar. Em seguida aparece Luiz Mesquita com 32.93% e com menos chance de sair está o humorista Toninho Tornado, recebendo 34.84% da preferência do público na parcial. 

Décima Roça de A Fazenda

Rayane Figliuzzi por Reprodução | Redes Sociais
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
1 de 3
Rayane Figliuzzi por Reprodução | Redes Sociais

Formação da Roça, caos e expulsão

A formação da 10ª Roça teve início logo após a eliminação de Maria Caporusso pela Roça surpresa e entregou muita discussão e caos para os telespectadores. O clima foi de reta final com muito embate entre os peões. 

O primeiro a ser escolhido para ocupar o banquinho indesejado foi Walério, indicado pelo atual Fazendeiro, Dudu Camargo. Em seguida Rayane foi a mais votada da sede, recebendo o voto de sete colegas, que a queriam na berlinda. Dudu usou um dos poderes especiais que havia recebido de Saory para colocar Toninho no banco. Por fim, Luiz Otávio foi escolhido no Resta Um para ocupar o último espaço.

Logo depois da formação da Roça, a discórdia tomou conta do programa por completo. Durante o último intervalo da atração, uma discussão entre Créo Kellab e Fabiano Morais terminou em agressão. Ao ouvir provocações, Créo deu um soco no empresário. A apresentadora Adriana Galisteu voltou para anunciar que o ator estava eliminado ao quebrar as regras do reality. 

Vote em quem você quer que fique em A Fazenda 17:

*A votação oficial acontece através do site do R7

