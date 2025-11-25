Acesse sua conta
Enquete: O torcedor do Vitória aprovou o projeto final da Arena Barradão?

Projeto de modernização do estádio do Vitória foi apresentado aos torcedores na última segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:00

Projeto da Arena Barradão foi apresentado oficialmente na última segunda-feira (24)
Projeto da Arena Barradão foi apresentado oficialmente na última segunda-feira (24) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O projeto de modernização do Barradão foi apresentado na noite da última segunda-feira (24) aos torcedores do Vitória. Quem esteve presente no Quality Hotel viu de perto as imagens do projeto final da Arena Barradão, que contém novidades em todo o complexo da praça esportiva. Com a apresentação realizada, o CORREIO agora quer saber a opinião do torcedor rubro-negro. Você gostou do projeto final da Arena Barradão?

O projeto prevê uma arena multiuso com capacidade para receber jogos do Vitória e grandes eventos, incluindo outros shows internacionais. Também estão previstos espaços como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos e áreas de convivência, além de um novo setor oeste.

Haverá ainda a construção de um restaurante com vista para o campo, terraços cobertos para eventos, além de cobertura de parte da arquibancada e da área onde atualmente se localizam os bares do estádio. A fachada principal da Arena terá o formato de ondas, em homenagem à Baía de Todos os Santos.

A capacidade do estádio será ampliada de 30.793 para 40.597 lugares, além do aumento de 20 para 116 camarotes. Dentro desse crescimento, há o aumento de sete mil assentos destinados ao torcedor do Leão.

O torcedor do Vitória aprovou o projeto final da Arena Barradão?

Para o atual presidente do Vitória, Fábio Mota, a Arena Barradão vai mudar o patamar do clube. “Só para dar um exemplo, o Palmeiras arrecada mais de 100 milhões no Allianz Parque com outros eventos. Em alguns momentos, como Data-FIFA, você fica com tudo parado. A Arena Barradão vai possibilitar que a gente não tenha só o futebol. Hoje é um dia histórico”, disse.

Depois de ser aprovado de forma unânime por membros da atual diretoria rubro-negra, a próxima etapa a ser cumprida foi a apresentação para sócios e conselheiros do clube, além de outros torcedores que puderam acompanhar remotamente. Agora, o projeto passará por análise do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que após possam ser iniciadas as obras do empreendimento.

Caso seja aprovado, o clube vai precisar se reunir com a Prefeitura de Salvador e o Governo Estadual para dar entrada em alvarás de licença ambiental. A expectativa é de que as obras tenham início na metade de 2026 e sejam concluídas no 1º semestre de 2029. O projeto também prevê que o clube não pare de jogar no equipamento.

Datas e prazos

  • Dezembro de 2025
  • Aprovação no Conselho e assinatura dos contratos definitivos.
  • 1º semestre de 2026
  • Desenvolvimento dos projetos executivos e obtenção das licenças e aprovações.
  • 2º semestre de 2026
  • Mobilização e início das obras da Arena Barradão.
  • 2º semestre de 2026 a 1º semestre de 2029
  • Obras faseadas em cinco etapas (30 meses), com o Vitória seguindo em campo no Barradão. A previsão é de conclusão das obras no 1º semestre de 2029.

Quem está por trás do projeto?

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria em agosto, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e pelo Grupo AR, que conduziram a apresentação. A SD Plan atua em engenharia, projetos e gestão de estádios e arenas, enquanto o Grupo AR possui experiência em operações de grande escala em estádios e arenas, com a AR Foods responsável pelas operações de alimentos, bebidas e hospitalidade.

O consórcio tem experiência em outras praças esportivas brasileiras, como a Arena Cuiabá (MT), Arena das Dunas (RN), Arena da Amazônia (AM) e o Mineirão (MG). Apesar do projeto não ter sido idealizado pelo grupo, o consórcio também tem participação na Arena MRV, estádio do Atlético-MG.

O investimento total no projeto está estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão, com aporte de R$ 405 milhões em ativos de longo prazo. De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto, Danilo Carvalho, a proposta foi trazer modernidade para o equipamento, porém mantendo características históricas do Barradão.

A gente escolheu trabalhar no Barradão. Sentíamos que faltava no Nordeste uma arena multiuso. Considerando toda a topografia, a concepção arquitetônica e todos os elementos que o Barradão tinha, vimos como uma arena única para ser desenvolvida

Danilo Carvalho

Arquiteto responsável pelo projeto da Arena Barradão

O profissional ainda acrescentou que a construção pode ajudar não só no desenvolvimento do bairro de Canabrava, mas em toda a capital baiana. “Vamos estar com um equipamento que atenda a todos os requisitos da FIFA, Conmebol e CBF. A gente vai ter uma arena que vai ser capaz de fazer até final de Libertadores”, afirma.

