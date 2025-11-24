ROÇA SURPRESA

Enquete A Fazenda 17: parcial aponta peoa eliminada com folga

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso caíram na berlinda após dinâmica inesperada



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:30

Quem deve sair? Roça surpresa coloca Kathy, Fabiano e Maria em risco Crédito: Reprodução

Os peões ainda não sabem, mas a dinâmica do Jogo das Plaquinhas deste domingo (23) colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso em uma Roça surpresa e um deles será eliminado de A Fazenda 17 nesta terça (25). De acordo com informações parciais da enquete do CORREIO, uma peoa sairá com folga do programa rural.

Quem deve ser a eliminada é a influenciadora Maria Caporusso; ela aparece com 44.1% dos votos. Na sequência quem aparece é Kathy Maravilha, que recebeu 28.33% dos votos. Já Fabiano Morais surge logo atrás com 27.57% do público escolhendo que ele deixe a sede.

Formação da Roça surpresa

A noite de domingo movimentou A Fazenda 17 com a formação inesperada de uma Roça surpresa. Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso acabaram na berlinda após uma dinâmica especial que pegou todos os peões desprevenidos. Como parte da estratégia da dinâmica, quem não recebesse plaquinhas acabaria ocupando os bancos da berlinda.

Diferente do habitual, a Roça não veio por formação tradicional, mas sim a partir do Jogo das Plaquinhas, atividade em que os participantes precisavam distribuir placas com matérias escolares e características entre os colegas. O que eles não sabem é que a brincadeira valia vaga direta na berlinda.

Foi assim que Kathy, única a sobrar na primeira rodada, garantiu o primeiro lugar na berlinda. Na sequência, Maria Caporusso e Fabiano Moraes também ficaram sem placas e completaram o trio ameaçado.

Os peões ainda acreditam que o jogo valia apenas prêmios extras e discussões estratégicas, já que algumas placas traziam recompensas em dinheiro. A revelação oficial da Roça será feita ao vivo nesta segunda-feira (24), para choque do elenco.

Dessa vez, haverá uma mudança importante: o voto será para eliminar um peão. A novidade foi divulgada pelo diretor de "A Fazenda 17", Rodrigo Carelli. Assim, a dinâmica tradicional das votações é invertida. Normalmente, os votos do público são para salvar os participantes na competição. Dessa vez, a lógica é igual à do BBB: é para votar em quem quer que o público deseje que saia da competição.

