Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete A Fazenda 17: parcial aponta peoa eliminada com folga

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso caíram na berlinda após dinâmica inesperada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Elis Freire

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:30

Quem deve sair? Roça surpresa coloca Kathy, Fabiano e Maria em risco
Quem deve sair? Roça surpresa coloca Kathy, Fabiano e Maria em risco Crédito: Reprodução

Os peões ainda não sabem, mas a dinâmica do Jogo das Plaquinhas deste domingo (23) colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso em uma Roça surpresa e um deles será eliminado de A Fazenda 17 nesta terça (25). De acordo com informações parciais da enquete do CORREIO, uma peoa sairá com folga do programa rural.

Quem deve ser a eliminada é a influenciadora Maria Caporusso; ela aparece com 44.1% dos votos. Na sequência quem aparece é Kathy Maravilha, que recebeu 28.33% dos votos. Já Fabiano Morais surge logo atrás com 27.57% do público escolhendo que ele deixe a sede.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17"

Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
1 de 13
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record

LEIA MAIS

Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai

Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

'A Fazenda 17': peão recebe notícia triste sobre a mãe e pode deixar o reality

Eliminação hoje! Enquete do CORREIO indica quem sai de 'A Fazenda 17' nesta quinta (20)

Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Formação da Roça surpresa

A noite de domingo movimentou A Fazenda 17 com a formação inesperada de uma Roça surpresa. Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso acabaram na berlinda após uma dinâmica especial que pegou todos os peões desprevenidos. Como parte da estratégia da dinâmica, quem não recebesse plaquinhas acabaria ocupando os bancos da berlinda.

Diferente do habitual, a Roça não veio por formação tradicional, mas sim a partir do Jogo das Plaquinhas, atividade em que os participantes precisavam distribuir placas com matérias escolares e características entre os colegas. O que eles não sabem é que a brincadeira valia vaga direta na berlinda.

Foi assim que Kathy, única a sobrar na primeira rodada, garantiu o primeiro lugar na berlinda. Na sequência, Maria Caporusso e Fabiano Moraes também ficaram sem placas e completaram o trio ameaçado.

Os peões ainda acreditam que o jogo valia apenas prêmios extras e discussões estratégicas, já que algumas placas traziam recompensas em dinheiro. A revelação oficial da Roça será feita ao vivo nesta segunda-feira (24), para choque do elenco.

Dessa vez, haverá uma mudança importante: o voto será para eliminar um peão. A novidade foi divulgada pelo diretor de "A Fazenda 17", Rodrigo Carelli. Assim, a dinâmica tradicional das votações é invertida. Normalmente, os votos do público são para salvar os participantes na competição. Dessa vez, a lógica é igual à do BBB: é para votar em quem quer que o público deseje que saia da competição.

Vote em quem você quer que deixe o reality:

*A votação oficial acontece pelo site do R7

Leia mais

Imagem - 'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Imagem - Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Tags:

A Fazenda 17 Roça

Mais recentes

Imagem - Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai

Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai
Imagem - A Fazenda 17: enquete aponta eliminação do reality por muito pouco!

A Fazenda 17: enquete aponta eliminação do reality por muito pouco!
Imagem - Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?

Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
03

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar
04

Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar