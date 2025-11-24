Acesse sua conta
'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

A influenciadora foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:39

Virginia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução

Coroada Rainha de Bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026, substituindo Paolla Oliveira, a influenciadora Virginia Fonseca foi sincera ao reagir às críticas sobre a sua performance a frente da Escola de Samba. A namorada do jogador Vini Jr., que  estreou em um ensaio de rua da agremiação no último domingo (23), admitiu não se considerar boa no cargo.

“Vou ser bem sincera. No momento, não. Não me sinto uma boa rainha porque eu estou começando”, afirmou ela ao amigo Lucas Guedez durante o seu programa de TV Sabadou. A loira tem enfrentado inúmeras críticas, principalmente em relação à falta de samba no pé. 

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / X
1 de 10
A sócia da We Pink explicou ainda que ela está aprendendo a cada dia e que até o Carnaval espera estar bem melhor. “Eu acho que tudo tem um começo, a gente tem que melhorar, tem que aprender. Eu sinto que estou no processo de aprendizado, e graças a Deus que eu ainda tenho tempo para isso”, disse.

“O Carnaval, para a gente, já começou, estamos vivendo essa energia, mas o Carnaval pra maioria das pessoas é em fevereiro, então ainda tem até fevereiro para melhorar, para aprender mais, e ser uma boa rainha”, finalizou ela, destacando a busca por evoluir. 

