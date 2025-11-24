Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Alô Alô Bahia
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:51
Ex-participantes do Big Brother Brasil, Ivy Moraes e Arthur Picoli, passaram o final de semana em um clima de curtição em meio à natureza. O casal ficou hospedado com amigos na casa de férias We Love Beach House, em Uruçuca, no litoral sul do estado, situado entre as cidades de Ilhéus e Itacaré.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, os pombinhos apareçam aos beijos na beira da praia, em momentos de descontração com os amigos e abraçadinhos em um lindo grama. “Obrigada, Bahia”, escreveu Arthur na legenda de uma das fotos. Já Ivy postou uma imagem do local, que descreveu como “paraíso”.
Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o namoro em abril de 2024, depois de meses de rumores. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em março daquele ano, durante um cruzeiro do On Board Festival.
O pedido oficial aconteceu durante uma viagem para celebrar o aniversário de Ivy, quando Arthur organizou um jantar especial e entregou um buquê de rosas. Desde então, os dois compartilham viagens, momentos a dois e constantes declarações nas redes sociais.