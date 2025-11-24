SUL DO ESTADO

Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia

Casal aproveitou o final de semana no litoral baiano



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:51

Ivy Moraes e Arthur Picoli Crédito: Reprodução

Ex-participantes do Big Brother Brasil, Ivy Moraes e Arthur Picoli, passaram o final de semana em um clima de curtição em meio à natureza. O casal ficou hospedado com amigos na casa de férias We Love Beach House, em Uruçuca, no litoral sul do estado, situado entre as cidades de Ilhéus e Itacaré.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, os pombinhos apareçam aos beijos na beira da praia, em momentos de descontração com os amigos e abraçadinhos em um lindo grama. “Obrigada, Bahia”, escreveu Arthur na legenda de uma das fotos. Já Ivy postou uma imagem do local, que descreveu como “paraíso”.

Ivy Moraes e Arthur Picoli 1 de 7

Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o namoro em abril de 2024, depois de meses de rumores. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em março daquele ano, durante um cruzeiro do On Board Festival.